Calendário BPC/Loas novembro 2026.DivulgaçãoO calendário de pagamento do BPC/Loas de novembro de 2026 já está disponível. Os beneficiários que recebem até um salário mínimo terão os valores liberados entre 24 de novembro e 7 de dezembro, de acordo com o número final do benefício.O Benefício de Prestação Continuada (BPC) segue o calendário de pagamentos do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS). Em outubro, os depósitos começam pelos benefícios com final 1 e avançam até o final 0.Calendário do BPC/Loas de novembro de 2026Confira abaixo o calendário de pagamento do BPC/Loas de novembro:Final 1: 24/11Final 2: 25/11Final 3: 26/11Final 4: 27/11Final 5: 30/11Final 6: 1/12Final 7: 2/12Final 8: 3/12Final 9: 4/12Final 0: 7/12As cinco primeiras datas ficam em outubro. Já os beneficiários com finais de 6 a 0 recebem o pagamento da competência de novembro em dezembro.Agora no g1Como saber a data do pagamento do BPCPara descobrir quando o benefício será pago, é necessário consultar o número final do benefício, desconsiderando o dígito que aparece depois do hífen.Por exemplo, se o número do benefício for 0104-7, o número considerado para definir a data de pagamento é o 4.A consulta também pode ser feita pelo site ou aplicativo Meu INSS, no serviço de “Extrato de pagamento”. Outra opção é entrar em contato com a Central de Atendimento do INSS pelo telefone 135.O que é o BPC/Loas?O Benefício de Prestação Continuada (BPC) é um benefício assistencial previsto na Lei Orgânica da Assistência Social (Loas). Ele é destinado a idosos com 65 anos ou mais e pessoas com deficiência que atendam aos critérios estabelecidos para a concessão do benefício.Diferentemente da aposentadoria, o BPC é um benefício assistencial e não exige contribuições ao INSS para ser concedido. O pagamento corresponde a um salário mínimo por mês.O próprio INSS informa que idosos com 65 anos ou mais e pessoas com deficiência enquadradas na Loas também seguem o calendário de pagamentos dos benefícios de até um salário mínimo.