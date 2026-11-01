Calendário BPC/Loas novembro 2026.
Divulgação
O calendário de pagamento do BPC/Loas de novembro de 2026 já está disponível. Os beneficiários que recebem até um salário mínimo terão os valores liberados entre 24 de novembro e 7 de dezembro, de acordo com o número final do benefício.
O Benefício de Prestação Continuada (BPC) segue o calendário de pagamentos do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS). Em outubro, os depósitos começam pelos benefícios com final 1 e avançam até o final 0.
Calendário do BPC/Loas de novembro de 2026
Confira abaixo o calendário de pagamento do BPC/Loas de novembro:
Final 1: 24/11
Final 2: 25/11
Final 3: 26/11
Final 4: 27/11
Final 5: 30/11
Final 6: 1/12
Final 7: 2/12
Final 8: 3/12
Final 9: 4/12
Final 0: 7/12
As cinco primeiras datas ficam em outubro. Já os beneficiários com finais de 6 a 0 recebem o pagamento da competência de novembro em dezembro.
Agora no g1
Como saber a data do pagamento do BPC
Para descobrir quando o benefício será pago, é necessário consultar o número final do benefício, desconsiderando o dígito que aparece depois do hífen.
Por exemplo, se o número do benefício for 0104-7, o número considerado para definir a data de pagamento é o 4.
A consulta também pode ser feita pelo site ou aplicativo Meu INSS, no serviço de “Extrato de pagamento”. Outra opção é entrar em contato com a Central de Atendimento do INSS pelo telefone 135.
O que é o BPC/Loas?
O Benefício de Prestação Continuada (BPC) é um benefício assistencial previsto na Lei Orgânica da Assistência Social (Loas). Ele é destinado a idosos com 65 anos ou mais e pessoas com deficiência que atendam aos critérios estabelecidos para a concessão do benefício.
Diferentemente da aposentadoria, o BPC é um benefício assistencial e não exige contribuições ao INSS para ser concedido. O pagamento corresponde a um salário mínimo por mês.
O próprio INSS informa que idosos com 65 anos ou mais e pessoas com deficiência enquadradas na Loas também seguem o calendário de pagamentos dos benefícios de até um salário mínimo.
👁 0 visualizacoes
Mais lidos da semana
- Dia do Servidor Público:Prefeito de Manaus Renato Junior anuncia convocação de 1,5 mil aprovados em concurso (309 visualizacoes)
- Sucuri é encontrada dentro de saco de estopa no bairro Santa Etelvina (283 visualizacoes)
- Acidente aéreo de 1996: queda 24 segundos após decolagem trouxe mudanças na aviação (114 visualizacoes)
- Temporais previstos para Sul, Sudeste e Centro-Oeste com maiores temperaturas no Norte e Nordeste (80 visualizacoes)
- Números sorteados na Mega-Sena são 06, 30, 32, 38, 49 e 57 (66 visualizacoes)