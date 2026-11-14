O amazonense Brendow Christian Moura, da APAN/AM, conquistou nesta sexta-feira (13) o tetracampeonato brasileiro no lançamento de dardo, classe F12, durante o Campeonato Brasileiro Loterias Caixa de Atletismo Paralímpico, disputado no Estádio Olímpico do Ibirapuera, em São Paulo.

Aos 31 anos, o atleta garantiu a medalha de ouro com a marca de 44,88 metros, alcançada na quinta das seis tentativas. Brendow superou os concorrentes com vantagem superior a sete metros. Fabiano Silva ficou com a prata, com 37,65 metros, enquanto Tiago Cabral conquistou o bronze, com 31,45 metros.

O resultado marca o retorno do amazonense ao topo do pódio nacional. Brendow também é o atual recordista brasileiro da prova, com 50,39 metros, marca estabelecida em 8 de junho de 2024, em São Paulo.

Recomeço e novos objetivos

Após a conquista, Brendow destacou o significado do título em um momento de retomada na carreira. Em 2026, o atleta voltou a morar em Manaus e passou um período treinando sozinho na Universidade Federal do Amazonas (Ufam). Posteriormente, passou a ser orientado pela treinadora Margareth Bahia, referência na modalidade e também responsável pelo treinamento do atleta olímpico amazonense Pedro Nunes.

O tetracampeão afirmou que a conquista fortalece a busca por novos objetivos, entre eles a classificação para o Mundial do Uzbequistão e os Jogos Pan-Americanos de Lima.

“Hoje estar aqui, após tantos acontecimentos e episódios que aconteceram na minha carreira, é muito significativo. O recorde não veio, faz parte, mas um dos objetivos foi alcançado, que foi conquistar o tetra. Isso me dá mais força para ir em busca dos meus objetivos, quem sabe me classificar para um Mundial, Sul-Americano. Ainda há um longo caminho, e vou seguir lutando. Quem sabe vem mais um recorde aí. O demolidor está vivo!”, declarou.

Título dedicado à filha

Além da retomada esportiva e da nova equipe técnica, Brendow viveu outro momento especial em 2026: tornou-se pai. O atleta dedicou a medalha de ouro à filha, Cecília.

“É uma alegria conquistar esse ouro para ela e já faço uma promessa: será atleta também, vai puxar para o pai”, afirmou.

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