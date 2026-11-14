O município de Novo Airão (a 115 quilômetros de Manaus) recebe, a partir de segunda-feira (16/11), duas Carretas da Saúde, do Governo do Amazonas . As estruturas ficarão instaladas na área de estacionamento do Ginásio Poliesportivo Jorge Ferrari, localizado na rua Pedro Sabo Mendes, no Centro, até o dia 27 de novembro, oferecendo consultas especializadas em cardiologia, avaliação cardíaca e exames de mamografia, ultrassonografia. A iniciativa, realizada em parceria com a Secretaria Municipal de Saúde (Semsa) de Novo Airão, amplia o acesso da população do município a serviços especializados de saúde.

A Carreta do Coração oferece consultas em cardiologia, eletrocardiograma, ecocardiograma convencional e teste ergométrico. Já a Carreta da Saúde disponibiliza exames de mamografia e ultrassonografia, com capacidade diária de 60 ultrassonografias e 50 mamografias. Os atendimentos serão realizados das 8h às 12h e das 13h às 17h, exceto aos domingos e feriados.

São oferecidos exames de ultrassonografia de abdômen total, abdômen superior, tireoide, aparelho urinário e próstata, além de exames por via abdominal, transvaginal e pélvica.

Os serviços são destinados a pacientes adultos que já passaram por atendimento nas Unidades Básicas de Saúde (UBSs) e que possuem encaminhamento emitido pelo Complexo Regulador do Amazonas. A exceção é a mamografia para mulheres a partir dos 40 anos, que pode ser realizada sem encaminhamento.

Atendimentos em Manaus e no interior

A SES-AM possui seis Carretas da Saúde atuando na capital e no interior. Em Manaus, uma segunda Carreta do Coração está instalada no Centro Estadual de Convivência da Família Magdalena Arce Daou, na Avenida Brasil, no bairro Santo Antônio, na zona oeste. Primeira unidade móvel desse tipo implantada no Brasil, a carreta permanece no local até o dia 27 de novembro, oferecendo consultas especializadas em cardiologia, eletrocardiograma, ecocardiograma convencional, teste ergométrico e consultas de retorno.

Para ter acesso aos serviços, os pacientes devem ser encaminhados pelo Sistema de Regulação (Sisreg) e apresentar pedido médico, guia autorizada pelo sistema, documento oficial com foto e Cartão Nacional de Saúde (Cartão SUS).

Ainda em Manaus, uma segunda Carreta da Saúde oferece exames de mamografia e ultrassonografia no estacionamento do Shopping São José, na avenida Cosme Ferreira, 4.605, no bairro São José Operário, na zona leste, próxima à Maternidade Ana Braga. Os atendimentos seguem até 27 de novembro, de segunda a sexta-feira, das 8h às 12h e das 13h às 17h.

No interior, uma carreta de tomografia está fixa em Manacapuru (a 68 quilômetros de Manaus), destinada ao atendimento de pacientes do Hospital Geral do Município, localizado na Rua Carolina Fernandes, 1.019, no bairro São José. A outra carreta de tomografia está fixa em Itacoatiara (a 176 quilômetros de Manaus), no estacionamento do Hospital Regional José Mendes, na Rua Acácio Leite, 2.395, no bairro Iraci.

As unidades prestam apoio aos atendimentos hospitalares e também disponibiliza exames para pacientes ambulatoriais, com capacidade de realizar até 100 tomografias por dia, incluindo exames de crânio, tórax, abdômen e coluna lombossacral.

Balanço

Atualmente, o Governo do Amazonas conta com seis Carretas da Saúde, distribuídas em três modalidades: duas unidades de ultrassonografia e mamografia, duas de tomografia e duas Carretas do Coração.

Implantadas a partir de 2023, as unidades móveis de exames de imagem já somam 174.263 atendimentos, incluindo consultas e exames especializados. Os serviços chegaram a Manaus e aos municípios de Iranduba, Manacapuru, Novo Airão, Presidente Figueiredo, Rio Preto da Eva, Itacoatiara, Parintins e Silves, além de Cacau Pirêra, distrito de Iranduba.

Em outubro de 2026, a SES-AM implantou a primeira Carreta do Coração do Estado. Entre os dias 9 e 31 de outubro, foram realizados 3.992 procedimentos, incluindo consultas e exames cardiológicos, durante a permanência da unidade no estacionamento do Hospital Francisca Mendes, na zona norte de Manaus.