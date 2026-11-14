Uma loja da rede Americanas foi alvo de furto na madrugada deste sábado (14), na Avenida 7 de Setembro, no cruzamento a Rua Getúlio Vargas, no Centro de Manaus. A ocorrência foi registrada por volta das 3h30. As informações são do G1. Esse furto foi o segundo caso registrado no Centro durante a madrugada nesta semana. Na sexta-feira (13), uma loja de produtos agrícolas foi saqueada.
De acordo com o site, um policial militar informou que umas das entradas foi arrombada e que alguns produtos foram levados. Até o momento não há informações sobre quais e nem o valor dos itens furtados.
Imagens gravadas dentro do estabelecimento também mostram produtos que estavam nas prateleiras espalhados pelo chão.
Segundo a Polícia Militar, uma equipe da 24ª Companhia Interativa Comunitária (Cicom) foi acionada pelo supervisor de área após receber informações sobre uma suposta invasão ao estabelecimento.
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