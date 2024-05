A tarde de sábado foi agitada para o atacante e senador Romário (PL-RJ), que retornou aos gramados após 15 anos de sua aposentadoria. O jogador, que viu do banco a vitória do América-RJ sobre o Petrópolis por 2 a 0 na Taça Santos Dumont, foi perguntado ao final da partida sobre a punição sofrida por Gabigol no Flamengo.

Romário foi categórico e parabenizou a diretoria flamenguista pelo ato: “O Flamengo é maior do que tudo e fez o Gabigol ser o Gabigol de novo. Pelo pouco que eu conheço dele, sei que ele tem respeito pelo Flamengo. Mas parabéns pela atitude da diretoria em ter multado e até mesmo ter tirado a camisa número 10”, afirmou o craque brasileiro em entrevista após o jogo do América-RJ.

O post Romário parabeniza diretoria por tirar camisa 10 de Gabigol apareceu primeiro em Portal Você Online.