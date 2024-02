Reunião Informativa e Orientativa com os Barraqueiros, ambulantes e proprietários de brinquedos, que estarão comercializando no XXVIII Festival do Peixe Ornamental de Barcelos, área do Piabódromo.

A reunião teve o intuito de orientar quanto as normas de Vigilância Sanitária para manipulação de alimentos, bebidas, dentre outros critérios, além de orientações sobre descarte correto de resíduos, atendimento e organização das áreas a serem utilizadas para venda de Alimentos, Bebidas e Artesanato.

A reunião contou com a presença de representantes da Secretaria de Turismo, Meio Ambiente e Coordenação da Vigilância Sanitária.