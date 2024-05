Espetáculos, show nacional e muito boi-bumbá vão agitar o final de semana da capital amazonense. Confira a programação cultural que acontece nesta sexta (17), sábado (18) e domingo (19).

Sexta-feira

David Assayag se apresenta no show “Noite do Rei”. Foto: divulgação

A Loppiano Pizza, na Zona Sul, promove uma noite especial com o Canto da Mata Boi-bumbá. A programação que celebra os 30 anos da pizzaria terá início às 20h, nesta sexta-feira (17). A entrada no evento custa R$ 20.

Ainda partir das 19h desta sexta, o ensaio da Marujada de Guerra do Boi Caprichoso acontece no Atlético Rio Negro Clube, com ingressos no valor de R$ 15. O evento reúne os artistas André Vaz, Paulinho Viana, Márcio do Boi, Julio Persil, dentro outros. Reservas de mesa podem ser feitas pelo telefone: (92) 99912- 1094.

Já o ‘Parintins Day’ acontece no Luar do Urucurapá, zona Centro-Sul, a partir das 20h. O show “Sexta do Rei” terá a apresentação de David Assayag, Felipe Banda, A Toada e dos bois de pano. O couvert inicial é no valor de R$ 20.

Ainda nesta sexta-feira (17), o Teatro Amazonas recebe o espetáculo “Belcanto” a partir das 20h. Para assistir à encenação, basta doar 1 kg de alimento na entrada no espaço cultural.

Sábado

Espetáculo “Still Reich”. Foto: divulgação

No sábado (18), o espetáculo “Still Reich”, inspirado em um compositor americano, será apresentado em duas sessões no Teatro Amazonas. A apresentação começa às 20h e a entrada é gratuita.

O show “Um trevo + conduta zero 92” acontece ás 19h, no Teatro da Instalação, ainda na sábado. Os ingressos já estão à venda através do link.

O Movimento Marujada celebra neste sábado, 18 de maio, os 36 anos do seu pioneiro evento – o Bar do Boi. O palco da festa será o Centro de Convenções Gilberto Mestrinho – o Sambódromo –, em Manaus.

OBar do Boi será realizado no Sambódromo Foto: divulgação

Para festejar a tradicional vitrine da cultura popular, o Bar do Boi traz ao palco estrelas de várias gerações, que marcaram a história do evento. Os itens oficiai do Caprichoso Edmundo Oran, Marujada de Guerra e Prince do Caprichoso são atrações confirmadas, além dos toadeiros Klinger Junior, Paulinho Viana e Canto da Mata, com as participações do Corpo de Dança Caprichoso (CDC), Troup Caprichoso, Raça Azul e Força Azul e Branca (FAB).

Arlindo canta Arlindo – O Bar do Boi 36 anos também marca a gravação do primeiro audiovisual de Arlindo Neto. Intitulado “Arlindo canta Arlindo”, serão 13 toadas, entre as eternizadas na voz do Pop da Selva Arlindo Jr. e que marcaram o novo “boom” do boi-bumbá.

O objetivo do evento é arrecadar doações Foto: divulgação

Já a nação vermelho e branca poderá aproveitar a “Auvorade”, evento que ocorre no ‘Da Baixa Bar’, bairro Petrópolis. O objetivo da festa é arrecadar doações para as vítimas das chuvas no Rio Grande do Sul.

Na festa, nomes como Márcia Siqueira, João Paulo (Amo do boi) e David Assayag prometem agitar os perrechés.

Domingo

A Banda Mais Bonita da Cidade. Foto: divulgação

No domingo (19), ‘A Banda Mais Bonita da Cidade’ se apresenta no Condado Pub, na zona Centro-Oeste de Manaus. Os ingressos podem ser adquiridos na bilheteria no pub.

No Teatro da Instalação, Centro de Manaus, uma nova temporada do espetáculo ‘Helena’, do Ateliê 23, estreia a partir das 19h deste domingo (19). Os ingressos já estão à venda no site atelie23.com.