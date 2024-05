Um homem de 40 anos foi preso na última quinta-feira (11), suspeito de estuprar a própria filha, uma adolescente de 13 anos, no final de 2022. A menina engravidou do pai. O crime ocorreu no município de Itapiranga (a 227 quilômetros a leste de Manaus).

A investigação teve início após uma denúncia no Disque 100, informando que o suspeito poderia ser o pai do filho da vítima, nascido em agosto de 2023.

De acordo com a equipe da 38ª Delegacia Interativa de Polícia (DIP) de Itapiranga, que apurou o caso sob o comando do delegado Aldiney Nogueira, a equipe reuniu elementos que comprovam a autoria do crime.

Durante o interrogatório, o homem negou ser o pai da criança e se recusou a realizar um exame de DNA por duas vezes. Diante das provas e da recusa do suspeito, o delegado representou pela prisão preventiva do homem, a qual foi deferida pela Justiça.

“A convivência do suspeito com a vítima colocava em risco a adolescente e dificultava as investigações, já que tanto ela quanto a mãe negaram o crime”, explica o delegado Aldiney Nogueira.

Apesar da negação inicial, no momento da prisão, o homem confessou o crime. “No momento da prisão, diante das consequências do seu ato, o autor acabou admitindo verbalmente ser o autor do crime contra sua própria filha”, relata o delegado.

O preso passou por exame de corpo de delito e está detido na carceragem da 38ª DIP, aguardando audiência de custódia.