São mais de 40 famílias, vivendo em isolamento energético, que poderão ser contempladas

O secretário de estado de energia, mineração e gás (SEMIG), Ronney Peixoto, esteve, na manhã desta quinta-feira (16), visitando a comunidade ribeirinha São Pancrácio, no município de Parintins (distante 369 quilômetros de Manaus), onde vivem 42 famílias que vivem em isolamento energético. O objetivo é realizar uma análise técnica e um estudo de viabilidade de instalação de placas fotovoltaicas nas casas destas famílias.

Na ocasião, o secretário conheceu a casa da agricultora Rozinei Mendonça Glória, que mora na comunidade e vive sem energia elétrica em sua casa. Segundo ela, a instalação das placas solares seria a solução para o armazenamento seguro dos alimentos.

“Vai ser uma felicidade para nós, ter essa energia porque, muitas vezes não temos onde guardar nossa comida, temos que salgar. Com a energia vou poder guardar meus alimentos para não estragar. E vou poder assistir uma novela, ligar um ventilador, porque aqui é muito quente”. Disse, Rozinei.

Durante a visita, um engenheiro elétrico da secretaria, realizou uma análise técnica do local. No mês passado, uma equipe da Semig também esteve nessa comunidade para realizar o georreferenciamento das casas. Todos esses dados servirão de base para o estudo de viabilidade do projeto.

Para o secretário Ronney, “um dos objetivos da secretaria é trazer segurança eletroenergética para as pessoas. E, conforme as diretrizes do governador Wilson Lima, promover melhor qualidade de vida para os amazonenses, sobretudo aqueles que vivem em áreas distantes dos centros urbanos”, disse ele.

