O vice-presidente e ministro do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços (MDIC), Geraldo Alckmin, visitou o Centro de Biotecnologia da Amazônia (CBA), no Distrito Industrial, na tarde desta sexta-feira (24). Mais tarde, durante a reunião do 308ª Reunião Ordinária do Conselho de Administração da Suframa (CAS), anunciou que vai dar andamento, na próxima semana, ao processo de gestão do CBA.

"Semana que vem, estamos planejando assinar o decreto para reconhecer a Organização Social (OS) para gerir o CBA. Visitei o local, que está operando com 10% de seu pontencial", afirmou. "Temos laboratórios com trabalhos maravilhosos. São patentes, que vão virar produtos, que vão virar emprego, gerando riquezas".

Segundo o vice-presidente, havia um impedimento jurídico que foi resolvido pelo Governo Federal.

"A Zona Franca de Manaus e do Brasil vai repercutir positivamente. A exposição aqui mostrou décadas de sucesso com mais de 100 mil empregos diretos. 400 empresas que estão na ponta da tecnologia;. Temos um caminho enorme e o CBA vai fazer a diferença".

Potássio

Alckmin também falou que irá trabalhar pra resolver o problema jurídico para exploração do potássio em Autazes. O vice-presidente disse que esse pode ser um dos maiores investimentos do país, a produção de potássio. “Há uma potência de indústria de fertilizantes para a região. São inúmeras possibilidades”, declarou.

CBA

O CBA tem por objetivo criar alternativas econômicas mediante a inovação tecnológica para o melhor aproveitamento econômico e social da biodiversidade amazônica de forma sustentável.