O Real Madrid garantiu sua classificação à final da Copa do Rei nesta quarta-feira, 5, ao derrotar o Barcelona por 4 a 0, em pleno Campo Nou. Mesmo sendo derrotado pelo placar mínimo na partida de ida, a equipe dirigida por Carlo Ancelotti demonstrou força com sua dupla de ataque.

Primeiro, Vinicius Júnior tabelou com Karim Benzema para abrir o placar, nos acréscimos da etapa inicial. No retorno do intervalo, o centroavante recebeu passe de Luka Modric e colocou os madrilenos em vantagem no agregado. Depois, Vini foi derrubado dentro da área pelo meio-campista Kessié.

Na cobrança, Benzema deslocou Ter Stegen e anotou mais um. Já no fim, o francês foi servido pelo brasileiro e ainda registrou um hat-trick. Sem contar com os machucados Ousmane Dembélé, Pedri, De Jong e Christensen, os catalães não tiveram poder de reação durante o embate. Agora, a equipe da capital enfrenta o Osasuna na grande decisão, marcada para 5 de maio, em duelo único.

Na Liga dos Campeões, os madridistas fazem as quartas de final contra o Chelsea nos dias 12 e 18 de abril. O Barcelona, por sua vez, tem apenas o Campeonato Espanhol para se preocupar. Com 12 pontos de vantagem para o Real, os comandados de Xavi Hernández estão perto do título da liga – restam apenas 11 rodadas para o fim.