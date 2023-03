A Conmebol definiu na noite desta segunda-feira, 27, os grupos da Copa Sul-Americana 2023. O sorteio aconteceu em Luque, no Paraguai, e mostrou o caminho de sete brasileiros: América-MG, Botafogo, Goiás, Red Bull Bragantino, Santos, Fortaleza e São Paulo. A primeira rodada está marcada para 5 de abril. O América-MG caiu no grupo da morte, ao lado de Peñarol, Defensa Y Justicia e Millonarios.

Os 32 classificados foram divididos em quatro potes seguindo o ranking da Conmebol de 2022. Ou seja, os oito melhores ficaram no pote 1, seguidos por outros oito no pote 2, e assim sucessivamente. No Pote 4 entraram equipes provenientes da pré-Libertadores, como o Fortaleza. Equipes do mesmo país não podem se enfrentar.

Diferente da Libertadores, apenas o primeiro de cada chave avança para as oitavas de final. O segundo passará por uma “repescagem” com o terceiro colocado dos grupos da Libertadores para avançar às oitavas. A final está marcada para 28 de outubro em Montevidéu, no Uruguai. A premiação neste ano é de R$ 26 milhões.

Confira os grupos da Copa Sul-Americana 2023:

Grupo A

L.D.U. Quito

Botafogo

Univ. César Vallejo

Magallanes

Grupo B

Emelec

Guaraní (PR)

Danubio

Huracán

Grupo C

Estudiantes LP

Red Bull Bragantino

Oriente Petrolero

Tacuary

Grupo D

São Paulo

Deportes Tolima

Tigre

Academia Puerto Cabello

Grupo E

Santos

Newell’s Old Boys

Blooming

Audax Italiano

Grupo F

Peñarol

Defensa Y Justicia

América Mineiro

Millonarios

Grupo G

Independiente Santa Fé

Universitario

Goiás

Gimnasia Y Esgrima La Plata

Grupo H

San Lorenzo

Palestino

Estudiantes de Mérida

Fortaleza