Amazonas e Paysandu fizeram um jogo disputado, repleto de chances, mas ficaram no empate em 1 a 1 neste sábado, na Arena da Amazônia, pela sexta rodada da Série B do Brasileirão. Além de Matheus Serafim e Elis García que fizeram os gols da Onça e do Papão, respectivamente, os goleiros também brilharam.

Primeiro tempo foi agitado na Arena da Amazônia. Nos primeiros minutos o Paysandu criou as melhores chances, mas o goleiro Marcão foi bem e evitou o gol.

O Amazonas reagiu e passou a criar chances principalmente com Matheus Serafim pela direita. Em uma delas, Bruno Lopes furou. Aos 25 quase o time amazonense abriu o placar em um chutaço de Patric, mas dessa vez quem fez milagre foi o goleiro Matheus Nogueira.

O Amazonas continuou dando trabalho com Nicolas pelo alto e a Onça-Pintada com Matheus Serafim. Em um contra-ataque rápido, ele encontrou Ênio livre na esquerda, mas ele bateu para fora.

Até que aos 38, o próprio Matheus Serafim resolveu tentar sozinho. Após receber passe de Tavares, avançou e bateu forte na saída de Matheus Nogueira: 1 a 0.

O Papão não se entregou e logo em seguida quase empata com Nicolas duas vezes. Uma mandou para fora e a outra Marcão defendeu. Mas, aos 46 veio o empate. Após cruzamento, Kevyn chutou para o gol e, na sobra, Esli García deixou tudo igual.

Segundo Tempo

A segunda etapa continou lá e cá. Quem primeiro arriscou foi o Paysandu, com Juninho. O Amazonas continou com a ‘válvula de escape’ pela direita com Matheus Serafim, que deu trabalho antes dos 15, mas no momento do chute foi travado e, em outro lance, teve a bola tirada quase em cima da linha de uma bicicleta.

Depois disso, a partida ficou truncada, com muitos amarelos. Até que, aos 27, Matheus Serafim apareceu novamente pela direita, mas parou no goleiro Matheus Nogueira.

O Papão veio criar chance clara somente aos 37, mas no momento do chute na área, Gabriel Santos perde o domínio e comete falta. Matheus Serafim continou dando traalho na esquerda, mas o Papão passou a revidar mais. A

Aos 44, Chrystopher teve a chance após tabelar com Vilela, mas mandou para fora. Nos acréscimos, Miranda e Chrystopher se desentendem e são expulsos. A última chance do jogo foi com Jean Dias, que gira bonito, mas manda para fora.

Com o empate, as equipes somam um ponto e não mudam muito suas posições na tabela. O Amazonas agora chga a cinco, mas permanece na 15ª colocação. Já o Paysandu cheag a quatro e deixa a lanterna. Agora é o 17º, mas ainda segue na zona de rebaixamento e sem vencer na Série B.

As equipes voltam a campo pela sétima rodada. Quem entra em campo primeiro o Paysandu. A equipe volta a jogar fora de casa. Enfrenta o Guaranina, na sexta (24), em Campinas. Já o Amazonas, antes da Série B, tem duelo da Copa do Brasil, na quarta-feira (22), em Manaus, contra o Flamengo. Depois, no dia 28, joga novamente em casa, contra o Mirassol pela segunda divisão.

O post Amazonas e Paysandu empatam na Arena da Amazônia apareceu primeiro em Portal Você Online.