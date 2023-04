A Warner Bros Brasil divulgou nesta segunda-feira (3) o primeiro trailer do filme "Besouro Azul", com a participação de Bruna Marquezine, que faz sua estreia no cinema internacional.

A brasileira irá interpretará a Jenny, uma das protagonistas da produção e par romântico de Jaime Reyes. Mexicano, Reyes é um dos três heróis que usa Besouro Azul como um alter-ego nos quadrinhos.

O filme focará apenas em Jaime, que é o personagem mais novo desse trio, criado em 2006.

A produção faz parte do universo DC, e tem Xolo Maridueña no papel principal. O ator, que também estrelou a série "Cobra Kai", é o protagonista do longa e será par romântico da Bruna Marquezine na trama.

Em "Besouro Azul", na pele de Jaime Reyes, Maridueña interpreta o primeiro personagem latino da DC a ganhar um filme próprio. Com direção de Angel Manuel Soto e roteiro de Gareth Dunnet-Alcocer, o longa tem estreia marcada para o dia 17 de agosto de 2023.

Confira o trailer: