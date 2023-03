Principal nome da seleção brasileira feminina, Marta vem sofrendo com as lesões nos últimos meses e não vai defender o país na Finalíssima, dia 6 de abril, contra a Inglaterra, e no amistoso com a Alemanha, cinco dias depois.

A jogadora foi cortada pela técnica Pia Sundhage nesta quinta-feira, 30, por causa de uma lesão muscular sofrida com seu time, o Orlando Pride (EUA). Para sua vaga, a palmeirense Duda Santos foi chamada. É o segundo corte que Pia Sundhage é obrigada a fazer na lista de convocadas. Também por lesão, ela trocou a corintiana Duda Sampaio pela companheira de clube, Luana.

A técnica já não contava com a atacante Ludmila e viu o Grêmio informar nesta quinta que a goleira Lorena vai ter de passar por cirurgia no joelho. Ambas estão fora da Copa do Mundo da Austrália e Nova Zelândia, em julho. Os jogos serviriam para Pia Sundhage ver como Marta se comportaria no renovado time após ficar afastada por 11 meses tratando um grave lesão no joelho.