O ex-governador do Rio de Janeiro Sérgio Cabral comemorou seu aniversário de 61 anos. Em vídeo publicado nas redes sociais ele aparece em festa ao lado de seu filho Marco Antônio Cabral e da namorada, Lilian Damian.

Em dezembro de 2022, a 2ª turma do STF (Supremo Tribunal Federal) revogou a prisão de Cabral relacionada a condenações baseadas na operação Lava Jato. Era o último processo que mantinha o ex-emedebista preso. A investigação apurava o recebimento de propinas milionárias durante as obras do Complexo Petroquímico do Rio de Janeiro, da Petrobras.

Ele deixou a prisão em 19 de dezembro de 2022 para cumprir a sentença em casa. Em fevereiro de 2023, o TRF-2 (Tribunal Regional Federal da 2ª Região) reverteu a prisão domiciliar de Cabral e determinou a adoção de medidas cautelares.

Na época, a defesa pediu que a pena fosse substituída pelo uso de tornozeleira eletrônica, recolhimento noturno, obrigação de comparecer uma vez por mês à Justiça para justificar suas atividades e entrega de seu passaporte.

