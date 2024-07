Reginaldo Pereira da Silva, 40, foi preso na última terça-feira (16/07), por estrangular e matar sua própria prima, Maria Rosilene Pereira, de 50 anos. O crime aconteceu no dia 1º de julho, na casa da vítima, na comunidade Aliança com Deus, bairro Cidade de Deus, zona norte de Manaus.

A Polícia Civil do Amazonas (PC-AM) informou que Reginaldo confessou ter matado a prima após um “um acesso de raiva”. Ele teria se enfurecido com Maria Rosilene após ela tentar aconselhá-lo a abandonar o mundo das drogas.

“Esse indivíduo, que era usuário de drogas, matou a prima dentro da casa dela, onde frequentemente recebia abrigo. O crime ocorreu em um acesso de raiva, onde ele asfixiou a vítima até que ela não oferecesse mais resistência. Maria estava deitada na cama, com as mãos amarradas e uma corda no pescoço, evidenciando sinais de estrangulamento”, contou a delegada Marília Câmpello, da Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestros (DEHS).