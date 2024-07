O apresentador Silvio Santos, de 93 anos, teria internado no Hospital Albert Einstein, em São Paulo, na noite da última terça-feira (16) com um quadro de saúde apresentando sinais de H1N1. Procurada pela imprensa, a assessoria do hospital não confirmou a informação, mas adiantou que “mesmo se houver [a internação] está proibida pela família de passar informações”.

O jornal Folha de S. Paulo deu a notícia, no início da tarde desta quarta-feira (16). A assessoria de imprensa do SBT também não confirmou a internação.

De acordo com reportagem da Folha, Silvio passa bem. O apresentador segue internado, sem previsão de alta. Em razão da idade avançada, a equipe médica pediu uma série de exames e aguarda a evolução do quadro clínico para a alta.

Às voltas de completar 94 anos em dezembro, Silvio Santos vai muito bem de saúde, diga-se. O afastamento do dia a dia da emissora que criou se deu por pura falta de vontade de voltar a gravar. Como se dedicou ao trabalho ao longo de 60 anos, ele decidiu que agora aproveitar a família.

O post Silvio Santos estaria internado com H1N1 no Hospital Albert Einstein apareceu primeiro em Portal Você Online.