Mais de 15 toneladas de medicamentos e insumos foram envidas para os municípios de Carauari, Itamarati, Eirunepé e Juruá, que fazem parte da Calha do Juruá. A ação faz parte do plano de contingência para a iminente estiagem deste ano.

A secretária de Saúde, Nayara Maksoud, afirmou que a prioridade é abastecer 34 municípios das calhas do Madeira, Juruá, Purus e Alto Solimões, regiões mais afetadas pela seca.

Na sexta-feira (28/06), embarcações seguiram para Apuí, Borba, Manicoré, Humaitá, Novo Aripuanã e Nova Olinda do Norte, com outras remessas previstas para Purus e Alto Solimões.

Toneladas de medicamentos

Três carretas foram carregadas com 685 volumes de medicamentos e insumos para a Calha do Juruá, incluindo o kit calamidade com 32 medicamentos e 16 insumos estratégicos, como amoxicilina, paracetamol, omeprazol, ibuprofeno, ataduras, hipoclorito de sódio, seringas e máscaras.

O objetivo é antecipar o envio para evitar desabastecimento durante a seca. O plano de contingência da SES-AM também inclui fortalecimento da Telessaúde, remoção de pacientes em emergências e ações de prevenção e resposta aos desastres relacionados à seca.toneladas de medicamentos

