Pedro Nunes, atleta do lançamento de dardo, conquistou a tão sonhada vaga para as Olimpíadas de Paris 2024. O amazonense é membro do Projeto Amazonas nas Olimpíadas de Paris 2024 e do Bolsa Esporte Estadual do Governo do Amazonas, e se assegurou nos Jogos Olímpicos pelo ranking internacional da modalidade.

“O Amazonas está muito orgulhoso pela convocação do Pedro às Olimpíadas. Essa vaga olímpica é o resultado de anos de dedicação de um atleta talentoso e dedicado. O Pedro é a prova de que o nosso trabalho de incentivo aos talentos do esporte no Amazonas, com os programas Bolsa Esporte Estadual e Amazonas nas Olimpíadas de Paris, está dando certo. E continuaremos atuando para que mais Pedros surjam e brilhem dentro e fora do país”, afirmou o governador Wilson Lima.

O secretário de Estado do Desporto e Lazer (Sedel), Jorge Oliveira, destacou a conquista do atleta para o estado.

“A classificação do Pedro às Olimpíadas é motivo de orgulho, essa conquista reacende a chama do estado a brilhar no cenário esportivo internacional. Quando unimos o empenho de um atleta de alto rendimento e o compromisso do governador Wilson Lima, asseguramos políticas públicas sérias para alcançarmos resultados como esse”, disse o secretário.

O amazonense Pedro Nunes, de 25 anos, ocupa atualmente a 13ª posição no ranking da World Athletics, que contempla 32 vagas para os jogos. É também o primeiro representante do estado a conseguir a vaga, depois de Sandro Viana, bronze nas Olimpíadas de Pequim em 2008.

“A tão sonhada vaga olímpica chegou, após 10 anos de preparação. A gente sabe que não foi fácil, mas essa vaga é nossa, é do Amazonas e todos os nossos representantes e tenho certeza de que todos os atletas que fazem parte dos nossos programas estão felizes”, disse Pedro Nunes.

A conquista histórica de Pedro Nunes é resultado de seu impressionante desempenho em grandes competições. Entre elas, o Campeonato Sul-Americano de Atletismo, realizado em São Paulo, onde o atleta parintinense alcançou a incrível marca de 80,26 metros no lançamento de dardo, conquistando a medalha de ouro e garantindo sua vaga no Campeonato Mundial de Atletismo 2023, em Budapeste.

O atleta também quebrou o recorde brasileiro do lançamento do dardo no GP Loterias Caixa de Atletismo, realizado em maio de 2023, em São Paulo, com 83,89 metros.

Agora, o compromisso de Pedro Nunes é em Paris, nos Jogos Olímpicos que se iniciam no dia 26 de julho e seguem até 11 de agosto.