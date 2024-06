Premios Juventud 2024 (Foto: Univision)

A lista de indicados para a grande premiação latina Premios Juventud 2024 está chegando! Os indicados serão revelados no dia 25 de junho, uma terça-feira, marcando a 21ª edição do evento.

As votações começarão no mesmo dia da divulgação dos indicados. Em 2024, Shakira foi a grande homenageada, mas o artista que será homenageado este ano ainda não foi revelado. Karol G recebeu 6 das 8 indicações e Peso Pluma levou para casa 5 prêmios. Ele foi seguido por Bad Bunny, Rosalía e Bizarrap, cada um com 4 estatuetas.

The post Premios Juventud 2024: Lista de indicados será revelada no dia 25 de junho appeared first on BreakTudo.