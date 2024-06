O Palmeiras goleou o Atlético-MG por 4 a 0 na noite desta segunda-feira (17), na Arena MRV, pela nona rodada do Campeonato Brasileiro, colou no G-4 e derrubou o último invicto da competição. O Verdão se impôs diante do rival e teve vida ainda mais tranquila depois da expulsão de Hulk, na metade do primeiro tempo, por reclamação.

Os gols foram marcados por Aníbal Moreno, Piquerez, Estêvão e Flaco López, que fizeram a torcida alviverde esquecer rapidamente a reviravolta no caso Dudu – que não viajou a Belo Horizonte, não acertou com o Cruzeiro e fica no Palmeiras. O Galo, por outro lado, perdeu o jogo e teve os nervos à flor da pele, com Paulinho também expulso no último lance, ao reclamar de cotovelada de Marcos Rocha.

Com esse resultado, o Verdão terminou com a invencibilidade do Galo e subiu para a quinta posição, com 17 pontos, empatado com o Athletico-PR, primeiro time no G4. O Atlético-MG, por sua vez, fica na nona posição, com 13 pontos.

O Palmeiras volta a campo na próxima quinta-feira (20) para enfrentar o Red Bull Bragantino, em duelo da décima rodada do Brasileirão. A bola rola às 21h30 (horário de Brasília), no Allianz Parque. No mesmo dia, o Atlético-MG duela com o Vitória, no Barradão, às 18h30 (horário de Brasília).

