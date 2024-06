A partida entre a seleção de Barcelos e São Gabriel atraiu um excelente público e foi assistida por centenas de pessoas na transmissão online pelo Portal Barcelos na NET. Jogando em casa, Barcelos aproveitou bem o fator campo para vencer São Gabriel nesta sexta-feira, 14 de junho, no estádio Valdir Pereira e Silva (Pereirão).

Sob a estratégia do técnico Daniel Moreira, a seleção barcelense impôs um ritmo intenso desde o início do primeiro tempo, pressionando o adversário. O esforço foi recompensado com um golaço de Lucas, para a alegria dos torcedores barcelenses.

No segundo tempo, a seleção de São Gabriel fez importantes modificações e partiu para cima de Barcelos em busca do empate. Apesar da pressão constante, o gol não saiu. Em um contra-ataque, o time da casa ampliou a vantagem com um gol de Geovanni, selando a vitória.

Panorama e próxima partida

Com a vitória, a seleção de Barcelos garante vaga na próxima fase da Copa da Floresta 2024. O próximo adversário ainda não foi definido e será conhecido após o cruzamento dos jogos restantes desta fase inicial da competição, podendo ser Manacapuru ou Iranduba.

CONFIRA AS FOTOS: