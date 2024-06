O jogador Endrick, de 17 anos, e a namorada Gabriely Miranda já revelaram que têm um contrato de namoro com cláusulas; entenda.

Aos 17 anos, o jogador de futebol Endrick namora e já pensa em casar. O assunto, inclusive, virou pauta nas redes sociais após uma suposta rixa entre sua mãe e sua namorada vir à tona. Em recente entrevista, o garoto chegou a contar que tem um “contrato de namoro” com a influenciadora Gabriely Miranda.

No PodDelas, o casal revelou que a modelo criou o contrato com proibições e cláusulas. Eles, que começaram a namorar em outubro do ano passado, combinaram que, caso uma das regras não for seguida, é necessário pagar uma “multa” em forma de presente.

“Quem não cumpre com isso, chega no final do mês tem que dar o que o outro quer. Tipo assim, eu pedi um fone da Apple e ela me deu”, explicou o jogador durante a entrevista. De acordo com o portal NSC Total, existem quatro principais cláusulas.

A primeira diz que o casal está em um “relacionamento afetivo voluntário”, baseado em “respeito, compreensão e carinho”. A segunda afirma que é proibido qualquer tipo de vício e “mudança drástica de comportamento” no namoro. Além disso, eles tem a obrigação de dizer “eu te amo” em qualquer situação. Por fim, algumas palavras são proibidas durante uma conversa, como “hum”, “aham”, “tá”, “beleza” e “kkk” (quatro K’s pode, mas três não).

Após um episódio repleto de climão no programa Conversa com Bial, a mãe de Endrick,Cíntia Ramos, tomou uma atitude discreta, mas significativa, em relação à sua nora, Gabriely Miranda. Em uma publicação nesta quarta-feira (8), Cíntia compartilhou uma foto da família durante a participação no programa, porém, Gabriely foi cortada da imagem.

Na legenda de sua postagem, Cíntia expressou sua gratidão e orgulho ao ver seu filho no programa. “Vivi um momento de imensa gratidão e orgulho ao assistir meu filho no programa @conversacombial. A emoção que senti ao vê-lo compartilhando sua trajetória e experiências foi indescritível…”, escreveu ela.

