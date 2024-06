O 3º sargento da Polícia Militar Clovis Matias da Silva, último foragido, se entregou nesse sábado (15/06). Alvo da Operação Audácia – realizada pelo Ministério Público do Estado do Amazonas (MPAM), o militar se entregou no Núcleo Prisional da Polícia Militar.

A Operação Audácia foi realizada na última sexta-feira (14/06), sete policiais já tinham sido presos. A suspeita é de participação no tráfico de drogas. Os agentes foram flagrados transportando uma grande quantidade de drogas na Ana Nogueira, no bairro Educandos, Zona Sul de Manaus.

Por meio de diligências, inclusive imagens de um sistema de segurança comunitário, e cruzamento de dados, a investigação chegou aos oito PMs envolvidos no crime — sendo quatro do Batalhão de Policiamento de Trânsito e outros quatro da 2ª Companhia Interativa Comunitária (Cicom), entre cabos, sargentos e um tenente do quadro administrativo.

Durante o cumprimento dos mandados, foram apreendidas pistolas e munições, que serão periciadas. Se forem da corporação, serão devolvidas à PM, caso contrário permanecerão sob custódia.

De acordo com o coronel Nilo Corrêa, diretor do Departamento de Justiça e Disciplina (DJD) da Polícia Militar do Estado do Amazonas (PMAM), será investigada a responsabilidade administrativa desses policiais, em relação à questão disciplinar. “Sendo comprovados estes crimes, isso pode culminar com a exclusão dos quadros da PMAM”, explicou o coronel.