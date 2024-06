Depois de interpretarem um casal tóxico, ou digamos complicado, em “Big Dragon” (2022), onde seus personagens tinham um gênio forte, os atores Isbanky e Moslhong estão de volta em 2024, vivendo um casal na nova produção “Sunset Vibes.” O primeiro episódio estreou ontem, sábado (15), no canal tailandês One 31 e na plataforma de streaming iQIYI. Desta vez, Isbanky interpreta o estagiário Salin, enquanto Moslhong dá vida a um herdeiro e executivo da empresa onde Salin trabalha.

O lançamento era muito aguardado pelos fãs do ship de Isbanky e Moslhong, e agora, finalmente, o público pode conferir o início da trama. Com 12 episódios no total, novos capítulos serão lançados todos os sábados, então ainda faltam 11 para serem exibidos.

Muitas pessoas achavam que os personagens seriam parecidos com os de “Big Dragon,” mas o primeiro episódio de “Sunset Vibes” mostrou o contrário. Eles têm personalidades diferentes e, enquanto o relacionamento na série anterior era bastante conturbado, o romance atual é mais “amorzinho” – os personagens são mais sensíveis e puros.

Além de Isbanky e Moslhong, o elenco inclui Fong Bovorn Kongnawdee como Chan, JJ Rathasat Butwong como Juldis, Anda Anunta Teavirat como Prim, e Lookkaew Kamollak Sangsubsin como Pim.

