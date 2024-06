A Polícia Civil do Amazonas (PC-AM), por meio do Departamento de Polícia do Interior (DPI), enviará, nesta segunda-feira (24/06), 80 servidores, entre delegados, escrivães, investigadores e administrativos, para compor o efetivo das Forças de Segurança que atuará durante o 57º Festival de Parintins. Além disso, a delegacia local irá funcionar em regime 24 horas e entre outras ações planejadas pela instituição.

O Festival acontece nos dias 28, 29 e 30 de junho, e conforme o delegado Paulo Mavignier, diretor do DPI, os servidores irão desembarcar em Parintins (a 369 quilômetros de Manaus) a partir do dia 24 de junho e ficarão até o dia 3 de julho.

“Dentro do planejamento do DPI, está o funcionamento da delegacia local como central de flagrante, em regime de 24 horas. O efetivo que ficará na unidade policial, localizada na rua Irmã Cristine, bairro Itauna II, em Parintins, irá atuar no atendimento de ocorrências policiais e elaboração dos procedimentos competentes à Polícia Judiciária”, falou.

Segundo o delegado, também faz parte da estratégia do DPI, a instalação da Delegacia Móvel no porto de Parintins, local de grande fluxo de pessoas que chegam na Ilha Tupinambarana em embarcações.

“A Delegacia Móvel se trata de um ônibus com uma estrutura pensada e montada para atendimento policial. No automóvel, irá funcionar a Delegacia do Turista, das 8h às 2h, para registro de Boletins de Ocorrências (BOs), orientações e atendimento aos turistas e população local”, explicou.

Ainda no porto do município, o delegado esclareceu que estará atracada o ferry boat da Delegacia Fluvial (Deflu), na qual as equipes policiais estarão de prontidão para atendimento das ocorrências no rio e comunidades ribeirinhas das imediações.

Mavignier destacou, ainda, que também será instalado um anexo da Delegacias do Turista, nas dependências do Bumbodrómo, para atender possíveis ocorrências dos brincantes durante as três noites do festival.

“Nas noites de apresentação dos bois-bumbás Caprichoso e Garantido, policiais civis também atuarão no interior do Bumbódromo com presença ostensiva, atendimento especializado e de inteligência”, disse.

Além disso, o delegado contou que o Departamento de Inteligência de Polícia Judiciária (DIPJ/PC-AM) também contribuirá com atividades durante o período festivo, junto às demais agências de inteligência estaduais e federais.