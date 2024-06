Palco da primeira vitória da carreira de Max Verstappen, o Grande Prêmio da Espanha recebeu o tricampeão mundial no lugar mais alto do pódio em mais uma ocasião. O piloto da RBR superou Lando Norris, segundo colocado, e George Russell, quarto, no início para assumir a ponta e gerir a estratégia de pneus até faturar a primeira colocação. Lewis Hamilton, da Mercedes, conquistou o primeiro pódio da temporada ao finalizar em terceiro.

A prova começou com a briga pela liderança já na largada. Lando Norris, na pole position, voou para impedir a ultrapassagem de Max Verstappen, que estava em segundo. O tricampeão mundial acabou pressionado e levou as rodas até a grama, mas conseguiu se manter na corrida. Já na primeira curva, George Russell saltou de quarto para assumir a ponta.

Norris ficou para trás também de Verstappen, que passou a pressionar Russell pela primeira colocação. Com a asa móvel aberta na terceira volta, o holandês da RBR superou o piloto da Mercedes para passar a ocupar a liderança.

A estratégia de pneus fez a diferença da corrida. A programação foi de duas paradas nos boxes, e os pilotos seguiram o cronograma. O início foi de pneus macios, e a primeira troca foi para os médios. Na segunda, alguns pararam antes e optaram pelos duros, enquanto outros voltaram a usar os compostos macios.

No topo, Verstappen geriu os pneus com tranquilidade para manter a liderança com larga distância para os adversários. Quando Norris diminuiu a vantagem e corria mais rápido que a RBR, o tricampeão foi para os boxes e passou a ter tempos melhores que a McLaren, que também precisou parar. O destaque da RBR foi o pit-stop de 1s9, tempo que empata com o já realizado pela equipe no GP da China.

A Mercedes teve uma briga particular pelo pódio. Ultrapassada por Norris antes da segunda troca de pneus, a equipe alemã manteve o bom desempenho apresentado nos treinos e na classificação. De compostos macios, Hamilton superou Russell para conquistar o primeiro pódio da temporada.

Atrás da Mercedes, a Ferrari não conseguiu brigar pelo pódio neste domingo. Carlos Sainz, em casa, ficou para trás quando colocou os pneus duros. De compostos macios, Charles Leclerc superou o companheiro de equipe, mas também não ficou perto do top-3 da Espanha.

