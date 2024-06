Mantendo a tradição de relembrar à origem dos bumbás, que nasceu do movimento popular pelas principais vias de Parintins, a vereadora e pré-candidata a prefeita da Ilha Tupinambarana, Brena Dianná, participou, neste sábado (22/06), do “Boi de Rua” promovido pelo Caprichoso.

Brena, que é bisneta de Francisca Pires mais conhecida como “Dona Chica” e filha de Kedina Modesto, mulheres que contribuíram para o fortalecimento e expansão do amor pelo touro negro, emocionou-se com as toadas antigas e novas apresentadas pelos levantadores no trio elétrico. Defendendo as cores do azul e branco por 10 anos como item Rainha do Folclore, ela ficou conhecida pela garra e determinação com as quais entrava na arena.

A beleza e energia contagiante de Brena ficaram tão marcadas na memória na Nação Azulada, que mesmo dançando por mais de 40 minutos na calçada da Rua Amazonas com a Rua Paes de Andrade, ela recebeu centenas de abraços, beijos, sorrisos e pedidos dos fãs, que espontaneamente, registraram em fotos e vídeos o encontro com a eterna Rainha do Folclore do Boi Caprichoso, como anunciou o apresentador Edmundo Oran no microfone ao som de milhares de palmas dos participantes.

A dona de casa Valdenice Miranda, que acompanhava o Boi de Rua num triciclo, fez questão de parar para cumprimentar Brena Dianná. “Ela nos deu muitas alegrias trazendo a vitória para o nosso boi. Agora, ela vai dar a vitória para Parintins”, disse com o brilho no olhar de quem respeita e admira uma personalidade.

Convidada pelo povo, Brena seguiu a nação azul pelas ruas, onde encontrou centenas de amigos e apoiadores, que fizeram questão de expressar sua satisfação em ter uma representante do folclore na disputa pelo cargo de chefe do Poder Executivo de Parintins.

“Eu acompanho a Brena desde que ela era Rainha do Folclore. Suas apresentações me emocionavam demais. Depois continuei acompanhando o trabalho dela na Câmara Municipal pela internet. Fiquei ainda mais encantado por ver como ela defende o povo, sem papas na língua, com projetos e muita coragem para lutar contra tudo o que está errado. Tô com ela na disputa pela Prefeitura”, disse com convicção Ernandes Bizentino, designer de interiores. Nas pesquisas de intenção de voto, Brena Dianná lidera em todas as tribos de Parintins.