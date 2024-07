Lindolfo da Silva Albuquerque, o “DJ Kallel”, foi preso, esta sexta-feira (19/07), pela Polícia Civil do Amazonas, apontado como um dos principais fornecedores do anestésico veterinário Ketamina em festas raves na cidade de Manaus. Ele é suspeito de fornecer a droga para Família Cardoso, investigada após a morte da ex-sinhazinha Djidja Cardoso. As informações são do AM Post.

De acordo com o delegado Cícero Túlio, os policiais já monitoravam o suspeito há cerca de um mês, o acompanhando nos eventos que produzia como DJ.

As equipes montaram uma campana em frente a casa do suspeito e conseguiu identificar o momento em que ele entregou Ketamina para um usuário.

Lindolfo foi preso no momento em que realizava uma segunda entrega e na casa dele foram apreendidos vários frascos de Ketamina que são suficientes para anestesiar até 300 gatos.

No local também foram apreendidas balanças de precisão, ketamina em pó, seringas e drogas sintéticas como LSD e ECSTASY, além de uma cobra jiboia.

Lindolfo foi autuado em flagrante por tráfico de drogas, adulteração e corrupção de produtos destinados a fins terapêuticos e medicinais, além de maus-tratos a animais silvestres.