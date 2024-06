Nesta última quinta-feira (13), o influenciador digital e cozinheiro Helton Oliveira fez uma revelação chocante sobre sua vida pessoal. Helton, que há algum tempo foi apontado como namorado do influenciador Vitor Barreto, revelou através de seu Twitter que foi traído.

É importante destacar que, apesar dos rumores, nem Vitor nem Helton confirmaram que tiveram um namoro, sempre afirmando que eram apenas amigos. Vitor e Helton fizeram várias viagens juntos e ganharam fã-clubes no TikTok.

Nesta última quinta-feira (13), Helton fez a revelação no Twitter de que foi traído por uma pessoa, sem citar o nome.

“Muito bom saber que você fez sua parte e que foram 3 anos abdicando, ajudando e acima de tudo amando! Não tenho vergonha de falar q fui traído, pois quem trai, trai a si próprio, diz mais sobre a pessoa. Se querem saber da história de como descobri minha TRAIÇÃO, prepara que vem as receitas contando. Quando alguém te disser que jamais fará tal coisa contra você, por favor desconfie e não acredite”, escreveu Helton no Twitter.

Os presentes, todos boarding pass das viagens, falsos papes com “eu te amo”, objetos e surpresas. Hoje eu agradeço o que eu vivi mas não me pertencem mais! pic.twitter.com/LIyA8OMJIW

Em uma publicação no Twitter, Dan Pipão afirmou que Vitor Barreto seria o ex-namorado de Helton Oliveira.

A semana é do dia dos namorados, mas aparentemente o ex-master chef Helton Oliveira resolveu comemorar com a fogueira de São João criada com tudo que ganhou do ex-namorado Vitor Barreto. Ao que parece ele descobriu que foi traído e decidiu colocar um fim na relação! pic.twitter.com/xoqggXJEGo

— Dan Pimpão (@DanPimpao) June 14, 2024