Um homem de 33 anos, que não teve o nome divulgado, foi preso nesta sexta-feira (14/06), suspeito de tentativa de feminicídio contra sua companheira, uma mulher de 35 anos. O caso aconteceu dia 18 de fevereiro deste ano no meio da rua, no bairro do Armando Mendes, Zona Leste de Manaus. A matéria é do AM Post.

O caso ganhou um repercussão nas redes sociais após um vídeo sobre o fato ser divulgado. Nas imagens é possível ver a vítima em uma calçada sendo enforcada e agredida com socos no rosto. O agressor só parou após ver a vítima desmaiada.

A mulher foi até uma delegacia, onde foram comprovadas as agressões e solicitada a prisão preventiva do homem, concedida pela Justiça do Amazonas

Após todo esse tempo foragido, a polícia conseguiu o prendê-lo em um hospital no bairro da Cachoeirinha, Zona Sul da capital. Ele estava usando uma identidade falsa, e no momento em que os agentes de saúde foram da alta médica, os policiais fizeram sua prisão.

Ele responderá por tentativa de feminicídio e falsidade ideológica