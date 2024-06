Mohamed Bashir Junior, conhecido como “Ba” ou “Basílio” – e procurado no Amazonas por assassinatos foi preso nesta tarde (14), no Estado da Paraíba – por policiais da Secretaria Executiva Adjunta de Inteligência (Seai), do Amazonas em conjunto com policiais civis paraibanos.

‘Basílio’ seria responsável por ao menos seis homicídios em Manaus – por pistolagem a mando da facção Comando Vermelho (CV) na capital amazonense. Investigações apontam a ligação dele com uma quadrilha criminosa que atua no bairro da União e Parque 10.

Entre os crimes que mais repercutiram no Estado, o do jovem, Paulo Júnior, no dia 31 de dezembro de 2022. O corpo só foi encontrado no dia 5 de janeiro de 2023, no bairro da União, Zona Centro-Sul de Manaus.

Em 2016, Basílio foi preso suspeito de matar, ao menos, três pessoas. Conforme a polícia, ele agia como pistoleiro do CV no bairro da União.

Na ocasião, os polícias realizaram a prisão de Basílio por homicídio de três homens ocorridos em 2012 e 2013 – também apreenderam na casa do bandido uma pistola, munições, drogas e documento falso.

Na época o delegado informou ainda que além dos três indiciamentos pelas mortes, Basílio também era suspeito de ter praticado outros três homicídios em Manaus, todos motivados por tráfico de drogas.

Basílio é considerado de alta periculosidade e agia como pistoleiro do CV no bairro da União e no Parque Dez.

O desdobramento da prisão será detalhado em coletiva de imprensa pela Secretaria de Estado de Segurança Pública (SSP-AM).









