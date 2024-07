A Polícia Civil do Amazonas (PC-AM), por meio da 76ª Delegacia Interativa de Polícia (DIP) de Santa Isabel do Rio Negro (a 630 quilômetros de Manaus), prendeu em flagrante, na segunda-feira (15/07), Débora Ribeiro Ferreira, 24, por tráfico de drogas e por ingressão de objetos não autorizados em estabelecimento prisional.

Segundo o delegado John Castilho, da 76ª DIP, Débora foi presa no momento em que tentou entregar droga a um indivíduo que está custodiado na unidade policial.

“Ela tem envolvimento com comércio de drogas no município, e o seu marido, inclusive, está preso pelo mesmo crime. Durante revista, encontramos uma porção de droga e um aparelho celular no meio da vasilha onde estava o alimento”, informou.

*Procedimentos*

Débora Ribeiro Ferreira foi autuada em flagrante por tráfico de drogas e por ingressão de objetos sem autorização em estabelecimento prisional e ficará à disposição do Poder Judiciário.

FOTO: Divulgação/PC-AM