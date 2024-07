Uma exposição especial homenageia os 36 anos de sacerdócio do Babalorixá Gilmar Pereira, líder do ilê Axé Sesu Toyan, no bairro Cidade de Deus, zona Leste, ressaltando sua dedicação ao candomblé e sua importância na comunidade religiosa e cultural de Manaus.

Intitulada como “36 Anos de Devoção e Resiliência: A Jornada do Babalorixá Gilmar Pereira”, a mostra apresenta a vida e obra do religioso através de fotografias, objetos sagrados e depoimentos de filhos e amigos, oferecendo uma visão da sua jornada espiritual e social.

Em exibição na Casa das Artes, situada no Largo São Sebastião, Centro de Manaus, a exposição tem entrada gratuita e é aberta ao público de quarta a domingo, das 15h às 20h, oferecendo uma oportunidade para conhecer mais sobre o candomblé e a trajetória do Babalorixá.

A homenagem também visa promover o respeito e a valorização da diversidade religiosa e cultural, como um marco na luta contra a intolerância religiosa.

“É a materialização de dois sonhos: como filho de santo de Gilmar de Iemanjá, em agradecimento ao acolhimento quando cheguei em sua casa e, principalmente, por sua entrega e compromisso com o Axé”, afirma Inã Figueiredo, idealizador do projeto.

Inã enfatiza que a exposição oferece um espaço de aprendizado e reflexão, onde os visitantes podem explorar a rica herança afro-brasileira e compreender a profundidade e beleza do candomblé.

“Além de também ser uma ferramenta de combate à intolerância religiosa. Ações como essa reforçam o respeito à diversidade religiosa”, complementou.

Segundo ele, a narrativa da mostra é construída de forma a destacar a resiliência e a devoção de Gilmar, bem como seu impacto positivo na comunidade.

Educação Inclusiva

Além da exposição principal, o projeto inclui atividades educativas voltadas para estudantes do ensino médio de escolas públicas.

A iniciativa busca promover a conscientização e o respeito, incentivando os jovens a valorizar e respeitar diferentes crenças e culturas.

“Acreditamos que a educação é fundamental para cultivar cidadãos tolerantes e conscientes, ao oferecer aos jovens a chance de explorar diretamente nossa rica herança afro-brasileira, estamos promovendo valores de compreensão e respeito desde cedo”, destacou Figueiredo.

A equipe

Idealizada e coordenada pelo produtor cultural Inã Figueiredo, especialista em Gestão e Produção Cultural pela Universidade do Estado do Amazonas (UEA), a exposição se propõe a naturalizar a presença do candomblé na sociedade.

“Nossa intenção é mostrar que o candomblé é uma religião rica, cheia de valores e significados. E a exposição é uma ferramenta poderosa para isso”, declarou Figueiredo.

Ainda, a curadoria é assinada por Frank Cruz, filho de santo de Gilmar, que trouxe uma perspectiva íntima e autêntica para a montagem da mostra, além da produção executiva de Camila Andrade.

A exposição “36 Anos de Devoção e Resiliência: A Jornada do Babalorixá Gilmar Pereira” não apenas celebra uma vida dedicada ao serviço espiritual, mas também se destaca como um farol de diversidade e inclusão na comunidade de Manaus.

O projeto foi contemplado pelo Edital Paulo Gustavo, tem o apoio da Secretaria de Cultura e Economia Criativa do Amazonas (SEC-AM) e da Baraka Impressos.