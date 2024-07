Logo depois da inauguração da escola da Flores, no município de São Sebastião do Uatumã, nesta-terça feira (16), o governador Wilson lima foi abordado pelo repórter do portal.

— Governador, como está a campanha?

— Que campanha?

— A sua, ué?

— Minha campanha só começa em 2026?

— Mas o senhor não lançou um candidato a prefeito de Manaus, nas eleições municipais? Então a campanha também é sua.

— Sim, e até aqui ele teve o meu apoio. Agora já disse ao Robertinho (Roberto Cidade), vai pra rua, Robertinho, que a partir daqui a bronca é com você!

Desilusão

Na verdade, Wilson Lima não quis dizer que desistiu de Roberto Cidade, seu candidato.

Mas, nos bastidores, comenta-se que ele anda meio desiludido porque seu candidato não sai do 4º lugar nas pesquisas de intenção de votos.

Já os futriqueiros de plantão garantem até que o governador trabalha com a hipótese de jogar com dois candidatos – , Amom Mandel e Alberto Neto.

— O importante é que, quem for para o segundo turno, terá seu apoio!

Apoio saco

Depois que as relações institucionais e políticas com o prefeito David Almeida (Avante) azedaram, Wilson Lima está disposto a colocar em prática o famoso “apoio saco”, isto é, “apoia, mas não entra!” (Risos).

Na base do enrolation

Presente à inauguração da Escola da Floresta, em São Sebastião do Uatumã, o deputado federal/pastor, Silas Câmara (Republicanos) usou do estilo “enrolation” para explicar porque votou contra a Zona Franca no texto de regulamentação da reforma tributária, que foi um golpe contra Manaus.

Isso é coisa de política

Ao dar de frente com o jornalista do marioadolfo.com, Silas foi perguntado à queima roupa:

— Deputado, ao aprovar o texto da Reforma Tributária o senhor tinha conhecimento de que estava ferrando a Zona Franca ou mera falta de informação?

— Nunca votaria contra a Zona Franca. O texto de regulamentação será votado em três etapas. Passou pela Câmara, agora vai para o Senado e retorna para a Câmara para ser analisado novamente antes de ser promulgado. Então, ainda não tem nada contra a ZFM, isso é coisa de política! –, enrolou Silas .

Deus tá vendo!

Pastor e presidente da Frente Parlamentar Evangélica do Congresso, Silas não poderia mentir, mas mentiu:

O que aconteceu, na verdade, é que por baixo do pano Silas fez um acordo em troca da isenção tributária que o texto dá aos templos religiosos.

Procura-se vândalos

O prefeito David Almeida saltou nas tamancas ao ser informado que vândalos andaram pichando esculturas do parque dos Gigantes, hoje a sua menina dos olhos.

Recompensa

David ficou tão indignado que ofereceu uma recompensa de R$ 1 mil para quem dedurar o pichador, ou melhor, os três pichadores.

Assim que souber o nome dos bad boys, o

prefeito pretende responsabiliza-los e pedir reparação por dano ao patrimônio público.

Mão de vaca

Assim que soube da recompensa, um assessor do prefeito que não quis se i8dentioficar, por motivos óbvios, comentou:

— Pra ele abrir a carteira e puxar mil reais é porque ele deve estar puto mesmo, porque esse daí não paga um dindin!

Braga combate jabutis

Jabutis que foram infiltrados durante a tramitação do projeto de regulação da reforma tributária na Câmara voltarão a acontecer no Senado e será dor de cabeça para o relator, Eduardo Braga (MDB-AM).

Carros e armas

O senador Eduardo Braga pretende reverter a taxação para carros elétricos, armas e alguns remédios.

Os lobistas terão de voltar a trabalhar.

Juntos e misturados

De acordo com análise de oBastidor, os dois itens mais problemáticos são carros e armas.

Na Câmara, todos os carros foram incluídos no imposto seletivo.

Trata-se de uma categoria de produtos que fazem mal à saúde e ao meio ambiente, como cigarros e bebidas alcoólicas. O problema é que carros elétricos, que não são poluentes, entraram junto.

Estão roubando até…

Moradores e comerciantes do bairro do Coroado, Zona Leste, fizeram uma denúncia estarrecedora à coluna D&F.

Estão ficando sem luz porque bandidos estão roubando fios de cobre, contadores de luz, água e até postes.

E ninguém faz nada? – Roubo de fios e contadores deixam moradores do Coroado sem luz

…contadores de luz!”

Uma moradora chegou a colocar grades sobre os contadores de luz, mas os pilantras arrancaram e levaram do mesmo jeito.

— A polícia, o poder público, o governo do estado o escambau têm que descobrir quem está comprando esse material roubando. Sim, os ladrões

só roubam porque tem quem compre –, cobrou a moradora..

ÚLTIMA HORA

IDIOTA COMPLETO – Pastor diz que autismo é “visita do diabo” ao ventre das grávidas

O pastor Washington Almeida, da Assembleia de Deus de Tucuruí, no Pará, virou alvo de muitas críticas após associar o Transtorno do Espectro Autista (TEA) a ações demoníacas. Trecho de uma pregação do religioso na última sexta-feira (12) viralizou nas redes sociais nesta semana.

Na ocasião, a celebração de 90 anos da Assembleia de Deus da região, o pastor disse que o “diabo está visitando o ventre das desprotegidas”, e que o resultado é o nascimento de crianças autistas.

– As crianças hoje, de cada 100 nós temos quase que 30% de autistas, em vários graus. O que está acontecendo? O diabo está visitando o ventre das desprotegidas. Daqueles que não têm a graça, a habilidade, a instrumentalidade e a mentalidade para saber lidar no mundo espiritual – disse Washington Almeida.

ORGULHO

Galãs de novela sessentões exibem corpos sarados e se recusa a serem chamados de “velhinhos”

Em passado mais recente, quem passava dos 60 já era considerado “ velho coroca”. Mas hoje isso mudou. Tem muito “ velhinho” de 60 anos circulando por aí com o corpo sarado. Galãs sessentões malhados posam sem camisa, exibem um belo corpo e, mostram que nada têm de vovozinho, muito pelo contrário, deixam garotões no chinelo. Os atores Guilherme Leme, de 63 anos, Marcello Novaes, de 61, Leonardo Vieira, de 55, Márcio Garcia, de 54, Nico Puig, de 51, são alguns dos coroas sarados que estão impressionando os fãs nas redes com o cotidiano de treinos, alimentação saudável e o corpo para lá de perfeito.

VERGONHA

Capitão N.L. Lima: vereador de Rio Branco (AC) é acusado de racismo e intolerância religiosa

O Ministério Público do Acre (MP-AC) instaurou uma notícia de fato para apurar os crimes de intolerância religiosa e racismo supostamente praticados pelo vereador Manoel José Nogueira Lima, mais conhecido como capitão N. Lima (PP), durante discurso na Câmara de Vereadores de Rio Branco.

No último dia 10, durante sessão presencial no plenário, o vereador usou a plenária para defender o Projeto de Lei Bíblia nas Escolas, do pastor Arnaldo Barros, que prevê a disponibilização do livro religioso nas instituições de ensino do município. O projeto tramita pela Casa. Durante o discurso, o parlamentar destaca que critica pessoas de direita que praticam o cristianismo, mas defendem movimentos que, segundo ele, descredenciam o cristianismo.

— A maioria, vejo hoje, as igrejas, sem exceção, a não ser as que seguem o satanás. Elas seguem mesmo, defendem com maior loucura do mundo. Vão lá, fazem macumba e o diabo a quatro e prejudicam a sociedade -, disse ele.

