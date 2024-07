A universidade passará a contar com 23 cursos de mestrado, 10 de doutorado, além de 200 cursos de especialização.

Em uma conquista histórica e que contribuirá para a formação científica e humana na região, a Universidade do Estado do Amazonas (UEA) anuncia avanços significativos voltados à pós-graduação no estado: dois cursos de doutorado foram aprovados pela Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (Capes).

Serão criados o primeiro doutorado profissional de Enfermagem em Saúde Pública da região Norte e o doutorado acadêmico de Educação em Ciências na Amazônia, primeiro na área do ensino no Amazonas.

O reitor da UEA, Prof. Dr. André Zogahib, enfatiza que a universidade está comprometida com a valorização do conhecimento no estado.

“Investimos muito no fortalecimento da educação, tanto na graduação quanto na pós-graduação. Hoje, conseguimos dar mais um passo importante para a realização dos sonhos de nossos docentes e discentes, especialmente das áreas contempladas. É o momento de celebrar e colher os frutos que são resultado de muito trabalho”, afirmou o reitor.

Produção científica fortalecida

A UEA protagoniza uma conquista histórica, atendendo uma demanda social da região Norte por meio do pioneiro doutorado de Enfermagem em Saúde Pública.

É o que explica a coordenadora do Programa de Pós-graduação em Enfermagem em Saúde Pública (ProEnSP), Prof.ª Dra. Amélia Sicsú. “É a oportunidade de avançar na formação e no desenvolvimento acadêmico e profissional de enfermeiros na região amazônica.”

Segundo ela, o curso de doutorado incentiva a pesquisa de alto nível, resultando em uma maior produção de conhecimento científico e de tecnologias aderentes à realidade regional.

“Isso não apenas enriquece o acervo acadêmico da instituição mas, também, contribui para a disseminação de boas práticas em Enfermagem e saúde pública, beneficiando a comunidade acadêmica e a sociedade em geral”, explicou a coordenadora.

O curso de doutorado do ProEnSP terá como área de concentração “Práticas de Enfermagem em Saúde Pública na Amazônia”, que abrange estudos relacionados ao processo saúde-doença-cuidado, além de ter como enfoque a inovação tecnológica para o cuidado individual e coletivo.

O doutorado estrutura-se em duas linhas pesquisa: “Tecnologias de cuidado e de gestão em Enfermagem e saúde” e “Tecnologias sociais e educativas como instrumentos para promoção de saúde”.

Segundo a coordenadora do Programa de Pós-graduação em Ciências na Amazônia (PPGEC), Prof.ª Dra. Caroline Barroncas, a universidade vem colaborando com a formação de mestres na área do ensino há muito tempo e, agora, com a oferta do doutorado, a qualificação dos docentes será ainda mais fortalecida.

“Este é o primeiro doutorado acadêmico na área do ensino no Amazonas e o terceiro na região Norte. Nosso foco é formar docentes pesquisadores para construir e disseminar conhecimentos na área do ensino, em particular sobre o ambiente e as sociedades amazônicas, contribuindo para a excelência da docência, da pesquisa e do impacto social”, completou a coordenadora.

O doutorado de Educação em Ciências da Amazônia tem como área de concentração “Educação em Ciências e Ensino na Amazônia” e apresenta as seguintes linhas de pesquisa: “Ensino de ciências: currículo, cognição e formação de professores” e “Ensino de ciências: epistemologias, espaços não formais e divulgação científica”.

Durante a avaliação das propostas, a Capes analisa a produção acadêmica dos professores, o projeto pedagógico do curso, além de outros aspectos que envolvem a infraestrutura e adequação do curso ao desenvolvimento regional e nacional. Esse processo é submetido e acompanhado por meio da Pró-Reitoria de Pesquisa e Pós-Graduação (Propesp).

Série de avanços

Ao longo de 2023, a UEA aprovou, junto à Capes, cinco novos cursos de pós-graduação: doutorado em Letras e Artes, doutorado em Direito Ambiental, mestrado em Música, mestrado em Engenharia Elétrica e mestrado acadêmico em Geografia.

Na época, a aprovação simbolizou uma ampliação, em 30%, da oferta de cursos no âmbito da pós-graduação.

A partir das novas conquistas em 2024, a universidade passará a contar com 23 cursos de mestrado, 10 de doutorado, além de 200 cursos de especialização.

