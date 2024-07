O Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente (CMDCA) e o Centro de Referência Especializado de Assistência Social (CREAS) de Barcelos marcaram presença em Manaus nesta quinta-feira para participar do Seminário Estadual “Estatuto da Criança e do Adolescente – ECA 34 Anos: Avanços e Desafios”, realizado na Assembleia Legislativa do Estado do Amazonas.

Representando o CMDCA de Barcelos, estiveram presentes Suliene Ugarte, Vice-presidente do Conselho, acompanhada de Maria Queila e Nizete Martins. Representando o CREAS, as assistentes sociais Alexia Pinheiro e Luana Costa também participaram do evento.

O seminário foi destacado como de suma importância, contribuindo significativamente para o aprimoramento profissional dos participantes. Além disso, o evento facilitou a articulação estendida com a rede de proteção do estado e ampliou as informações voltadas ao enfrentamento das questões relativas ao ECA, fortalecendo assim a proteção e os direitos das crianças e adolescentes.

Este evento sublinha o compromisso contínuo do CMDCA e CREAS de Barcelos em garantir a efetividade dos direitos das crianças e adolescentes, promovendo o desenvolvimento de políticas públicas e a integração das ações de proteção no Amazonas.

CONFIRA AS FOTOS: