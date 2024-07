A Prefeitura de Barcelos, sob a liderança do prefeito Edson Mendes, está proporcionando total apoio à delegação do município que embarcou nesta segunda-feira, 15 de julho, rumo à próxima fase dos Jogos Escolares do Amazonas (JEA’S) em Manaus.

O evento, promovido pelo Governo do Estado do Amazonas através da Secretaria de Estado de Educação e Desporto Escolar (SEDUC), conta com o crucial suporte da Prefeitura Municipal de Barcelos. Este apoio é assegurado de forma ampla e colaborativa pela Prefeitura de Barcelos, juntamente com a Secretaria Municipal de Esporte, a Secretaria Municipal de Saúde e a Secretaria Municipal de Finanças.

A administração municipal deseja muita sorte e sucesso a todos os atletas, coordenadores e professores que participarão das competições, reafirmando o compromisso com o desenvolvimento esportivo e educacional dos jovens barcelenses.

Para mais informações sobre o evento e o apoio oferecido, continue acompanhando as atualizações da Prefeitura de Barcelos.