É com grande prazer que anunciamos que o município de Barcelos foi selecionado pelo Ministério do Turismo para fazer parte do Salão de Turismo 2024, na Categoria Turismo de Natureza/Ecoturismo.

O Salão Nacional de Turismo é reconhecido como a maior vitrine de Turismo do país, com o objetivo de fortalecer o setor e os segmentos que estarão participando, promovendo de forma significativa os atrativos dos Estados e municípios participantes.

A Secretaria Municipal de Turismo trabalhou nessa ação fazendo o cadastro da experiência do município intitulada ” Expedição Eldorado, Serra do Aracá, Barcelos- AM, confirmando hoje (10/06) a seleção do município como escolhido.

A Edição do 8° Salão Nacional de Turismo acontecerá de 08 a 11 de Agosto de 2024, no Rio Janeiro.

É a Prefeitura de Barcelos, através da Secretaria Municipal de Turismo, trabalhando cada vez mais na Promoção do Turismo local em âmbito nacional e internacional.

Nossos agradecimentos ao nosso Gestor, Prefeito Edson Mendes pelo incansável esforço em apoiar e investir sempre no setor de Turismo do Município e assim nos possibilitar promover aquilo que temos de melhor!

Barcelos para o mundo!