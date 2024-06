Localizado a 369 quilômetros de Manaus, o município de Parintins é palco das apresentações dos bois-bumbás Caprichoso e Garantido, que protagonizam o maior festival folclórico do mundo. A cidade, onde tudo é azul e vermelho – as cores dos bois –, encontra harmonia a favor da cultura e do turismo no Amazonas.

O azul do boi Caprichoso e o vermelho do boi Garantido também dividem a cidade na localização geográfica, onde a catedral de Nossa Senhora do Carmo é o ponto de partida. A Empresa Estadual de Turismo do Amazonas (Amazonastur) preparou uma lista dos principais atrativos turísticos para conhecer na Ilha da Magia.

O lado azul conhecido como reduto do Caprichoso, inclui bairros da cidade onde está localizado o curral Zeca Xibelão. E o lado vermelho, conhecido como Baixa do São José, é onde está situado o curral Lindolfo Monteverde, no complexo Cidade Garantido. Nos currais, os visitantes podem acompanhar os eventos e ensaios de cada boi e aproveitar uma prévia da magia do festival.

No município, também existem os pontos neutros em comum, onde estão os principais atrativos turísticos da cidade, como a Praça Digital, com bares e restaurantes com uma culinária espetacular; além do Mercado Municipal, que tem uma vista magnífica do rio Amazonas e um ótimo lanche amazonense, como o x-caboquinho; e o Porto da cidade.

Outros pontos turísticos muito visitados na ilha são a famosa igreja Sagrado Coração, que fica no lado azulado do município, e a praça da igreja São Benedito, localizada no lado de quem é perreché, apelido adotado pelos encarnados.

As cores azulada e encarnada estão presentes, ainda, na arquitetura da cidade, nos espaços públicos, nas casas dos apaixonados pelos bumbás, em hotéis, restaurantes e nas vitrines de loja, onde marcas mundialmente famosas de cor azul adotam mais uma versão na cor vermelha e marcas mundialmente famosas de cor vermelha adotam a versão azul.

57º Festival de Parintins

Em 2023, cerca de 110 mil turistas estiveram presentes na Ilha de Tupinambarana, durante o Festival de Parintins. O Governo do Amazonas estima que 120 mil turistas visitem a ilha, em 2024, para o 57º Festival de Parintins.

O presidente da Amazonastur, Ian Ribeiro, reafirma que a Amazonastur mantém estrutura e ações institucionais para garantir que a experiência no festival e conhecer Parintins seja segura e inesquecível.

“A expectativa do número de turistas é significativa, o maior festival de todos os tempos. Pensando nisso, o Governo do Amazonas, por meio da Amazonastur, tem investido em uma estrutura necessária para atender aos turistas, como o Turistódromo, com centro de atendimento ao turista, uma equipe técnica preparada para sensibilização e orientação para práticas de um turismo seguro e consciente”, destacou Ribeiro.

Neste ano, o Festival de Parintins irá acontecer nos dias 28, 29 e 30 de junho. E para o visitante vivenciar uma experiência inesquecível, ao longo do mês de junho, a Amazonastur irá auxiliar numa série de reportagens com dicas e informações turísticas.