Com objetivo de proporcionar aos músicos e regentes de bandas de música um amplo espaço para a reflexão e prática da proposta do ensino-aula como ferramenta pedagógica de regência, a Universidade do Estado do Amazonas (UEA) realizará, no período de 15 a 17 de julho de 2024, a 3ª edição do evento “Workshop de Regência Coral”. O evento ocorrerá no auditório da Escola Superior de Artes e Turismo (Esat/UEA), localizada na avenida Leonardo Malcher, 1.728, Praça 14.

Os interessados em participar podem realizar a inscrição até as 23h59 do dia 10 de julho, por meio do formulário on-line disponível no link: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdpplLFS9dOKFLUzz3HbFtUeKJX2tqer2ySGh9P8TAaX4yvJQ/viewform?pli=1.

Os inscritos receberão PDF das partituras pelo e-mail e será fornecido certificado de participação aos participantes com presença integral durante as atividades do 3º Workshop.

A programação está sob a coordenação do Prof. Dr. Adroaldo Cauduro, atualmente docente das disciplinas Regência Coral, Regência Orquestral, Orquestração e Arranjo Vocal do curso de Música da Esat/UEA. Ele também atua como regente titular da Orquestra Sinfônica e do Madrigal Amazonas da UEA. Ele tem experiência na área de Artes, com ênfase em Música, atuando, principalmente, como maestro, compositor e professor de música.

Confira o repertório e a agenda completa do evento:

Repertório

Poemas musicados de Mário Quintana: Ruazinha desconhecida, Canção de domingo, Canção-ballet, Canção do meio do mundo, Canção de garoa, Canção de junto do berço, Canção da primavera, Canção da noite alta, Canção para uma valsa lenta musicados para coro a quatro vozes (SCTB) que serão apresentadas pelo maestro Adroaldo Cauduro.

Programação

15/07

12h às 13h30 – Prática do canto em grupo/ensaio com o Madrigal Amazonas da UEA e apresentação do repertório do 3º Workshop

13h30 às 16h – construindo o gestual básico do maestro

16/07

12h às 14h – Prática de regência com os alunos do 3º workshop

14h às 15h – Mesa-redonda – A formação e carreira do maestro

17/07

12h às 13h – Prática de regência com os alunos do 3º workshop

13h às 14h – Concerto de encerramento do 3º Workshop de Regência Coral – Espetáculo “Cantando o imaginário do poeta”, apresentando as poesias musicadas de Mário Quintana