Empresários, pesquisadores e trabalhadores das áreas de inovação tecnológica do Brasil e do mundo estarão reunidos, em Manaus, para a primeira edição da ‘Conexão TecLab – Unindo Ciência e Tecnologia”. O evento vai acontecer nos próximos dias 16 e 17 de julho com debates e a exposição de uma nova geração de equipamentos capazes de impulsionar empresas do Polo Industrial de Manaus (PIM).

Serão 15 palestras ao longo de dois dias de evento no Hotel Novotel Manaus, localizado na Avenida Mandi 4, no bairro Distrito Industrial, na zona sul da capital amazonense. A ‘Conexão TecLab – Unindo Ciência e Tecnologia’ é um evento gratuito, mas os interessados em participar precisam fazer uma inscrição para o acesso livre às atividades.

O evento é parte das comemorações pelos 20 anos da TecLab, um dos maiores grupos empresariais de tecnologia do Amazonas responsável por intermediar produtos e serviços dos laboratórios e indústrias tecnológicas globais com o mercado industrial local.

Sócia e Diretora-Comercial da TecLab, a empresária Patrícia Águila afirma que o evento será propício para geração de novos negócios e parcerias. “Será a oportunidade de contato com as mais novas tecnologias da indústria, através de palestras inspiradoras e exposição de equipamentos de última geração, vivenciando momentos significativos de troca de informações e network com todos os agentes mais atuantes do mercado.”

“Estamos entusiasmados em realizar a conexão entre as nossas representadas, detentoras das mais avançadas tecnologias, em nível mundial, com os nossos clientes. Cumprimos, assim, a missão de ser um elo entre a Ciência & Tecnologia e a ‘bancada de trabalho’ dos nossos clientes, trazendo conhecimento e mais qualidade, produtividade e redução de custos”, destaca o Sócio Fundador da TecLab, João Bosco.

Uma das empresas confirmadas na Conexão TecLab é a ZEISS, líder internacional em tecnologia nas áreas de óptica e optoeletrônica. O gerente de vendas da empresa, Guilherme Freitas, disse que a realização da atividade em Manaus representa chances de ampliação de negócios.

“Entendemos que Manaus é um polo onde podemos aplicar e utilizar todos os tipos de tecnologias avançadas disponíveis, desde microscópios, máquinas de medição por coordenadas até tomógrafos industriais de última geração, além de softwares dedicados para cada necessidade”, disse.

Líder global em soluções de vácuo e redução, a sueca Edwards é outra empresa confirmada e que espera ampliar as oportunidades na região norte a partir do evento em Manaus. “A expectativa da Edwards é de se mostrar presente para os clientes da região norte do Brasil, através da Teclab e sua excelência operacional, amplificando as oportunidades de negócios e o bem estar e satisfação dos nossos clientes”, comentou o Key Account, Luís Almeida.

Como se inscrever na Conexão TecLab?

Os interessados em participar da 1ª ‘Conexão TecLab – Unindo Ciência e Tecnologia’ devem fazer as inscrições on-line, através de formulário disponível pela organização do evento. O link é o https://bit.ly/InscriçãoTeclab.

Confira a programação de palestras: https://bit.ly/ProgramaçãoTeclab

A Conexão TecLab é uma parceria da TecLab com a Buchi, Elus, Invel, Malvern Panalytical, Zeiss, Netzsch, SRI, Camfil, Instituto Eldorado, Bongás, Hanna Instruments, Agilent e a Particle Measuring Systems.