Técnicos da Frente Parlamentar de Apoio às Micro e Pequenas Empresas e Empreendedores Individuais (Frempeei) da Assembleia Legislativa do Amazonas (Aleam), presidida pelo deputado estadual Adjuto Afonso (União Brasil), realizaram no último sábado (6), ação de orientação a crédito para autônomos da comunidade Nossa Senhora de Fátima, localizada no Tarumã-Mirim.

A equipe atendeu, aproximadamente, 90 pessoas, incluindo produtores do setor primário e pequenos comerciantes, explicando sobre propostas de fomento que podem contribuir para alavancar negócios de quem atua no setor de empreendedorismo.

“A Frempeei, desde 2016, faz esse trabalho de ir ao encontro de quem precisa de orientação, e com isso vem contribuindo com a expansão das atividades dos micro e pequenos empreendedores. Levamos orientações também sobre a importância da formalização de atividades diversas pelos bairros da capital e nas comunidades próximas. O objetivo é tirar dúvidas que possam facilitar o acesso ao crédito para profissionais autônomos e empreendedores, fortalecendo o desenvolvimento econômico local”, explica o parlamentar.

