A Eneva, maior operadora privada de gás natural em terra do Brasil e geradora integrada de energia, investiu R$ 258 milhões em compras locais no Amazonas em 2023, promovendo o crescimento econômico e beneficiando a comunidade local. A empresa também contribuiu com R$ 4,3 milhões em royalties ao governo, fundos que são revertidos em melhorias para a população. Essas informações constam no Relato Integrado 2023, o relatório de sustentabilidade da companhia.

Segundo o documento, três diretrizes orientam a Eneva em sua trajetória ESG para alcançar a visão de oferecer soluções de energia que promovam uma transição energética segura e responsável até 2030: redução de emissões, progresso social e a consolidação de áreas protegidas na Amazônia Legal.

Reconhecendo seu papel essencial nas comunidades locais, a Eneva investiu R$ 4 milhões em 2023 em projetos de Responsabilidade Socioambiental no Amazonas, guiada pelo Índice de Progresso Social (IPS) dos municípios onde atua. As três principais áreas de foco são: apoio à sociobioeconomia, educação e inserção produtiva no mercado de trabalho, e empoderamento feminino.

No âmbito educacional, a empresa desenvolve dois projetos significativos: o Semear, que visa erradicar o analfabetismo entre jovens e adultos em Silves e Itapiranga, apoiando escolas públicas e beneficiando 236 alunos; e uma parceria com o Centro de Educação Tecnológica do Amazonas (Cetam) para a criação de uma escola técnica em Silves, oferecendo cursos técnicos para capacitação da mão de obra local e aumento da empregabilidade.

“Estamos comprometidos com as comunidades locais e, como parte desse compromisso, estamos implantando uma escola técnica em Silves, Amazonas. Esta escola oferecerá cursos técnicos em áreas como gás e energia, eletromecânica e agropecuária, contribuindo para a formação da população. A educação é um legado importante”, afirmou Lino Cançado, CEO da Eneva, acrescentando que a companhia oferecerá 90 bolsas de estudo no valor mensal de R$ 1.300 até a conclusão dos cursos.

A Eneva também firmou parcerias para incentivar o empreendedorismo feminino, proporcionando capacitações que fortalecem as habilidades locais, promovem a geração de renda e a inclusão financeira das mulheres. Desde 2020, a empresa já investiu mais de R$ 2 milhões no projeto Elas Empreendedoras, resultando em um aumento significativo da renda das participantes, que passaram de uma situação de pobreza para uma condição financeira mais estável.

Nos últimos anos, a Eneva manteve seu foco na descarbonização, reduzindo em 26% a intensidade das emissões de gases de efeito estufa em suas operações em 2023. O Relato Integrado destaca uma redução de 0,47 para 0,35 tCO2e/MWh, a menor intensidade desde o início do monitoramento em 2017. Para a geração a gás natural, a intensidade de emissões foi reduzida para 0,39 tCO2e/MWh, uma queda de 17% em comparação a 2022.

Além disso, a Eneva está investindo na restauração de áreas degradadas no Amazonas. Um dos programas apoiados é o desenvolvimento e expansão de sistemas agroflorestais (SAFs), em parceria técnica com a Embrapa e o Instituto Belterra, na região do Azulão. Este programa, que envolve 98 associados, promove ações de produção agrícola, manejo e conservação de recursos naturais, estimulando a economia local.

Em termos de biodiversidade, a Eneva investiu mais de R$ 5 milhões na iniciativa Floresta Viva, em parceria com o BNDES, para a restauração ecológica de 400 hectares de áreas degradadas na Amazônia e a implementação de sistemas agroflorestais em quatro Unidades de Conservação no Amazonas.

“Os projetos refletem nosso compromisso em conservar e reabilitar o bioma amazônico, sempre com um foco social importante: capacitação e criação de cadeias produtivas que gerem renda e oportunidades de emprego para as comunidades locais”, disse Flavia Heller, diretora-executiva de Estratégia e ESG da Eneva.

Em 2023, a Eneva foi reconhecida por suas práticas de gestão ESG, entrando pela primeira vez na carteira do Índice de Sustentabilidade Empresarial (ISE) B3, recebendo o selo ouro no Programa Brasileiro GHG Protocol pelo terceiro ano consecutivo, e sendo finalista no Platts Global Energy Awards 2023 na categoria Deal of The Year – Strategic. Outros reconhecimentos incluem o Relato Integrado 2022 da Eneva entre os 10 melhores do Brasil pela Reporting Matters Brasil, o 1º lugar no Prêmio Impulsiona ABPIP, e o prêmio de “Campanha de Responsabilidade Social Corporativa do Ano” pela AIEN pelo projeto Polo Agrícola HortCanaã no Maranhão, que promove sustentabilidade financeira, gera empregos e desenvolve a autonomia da comunidade local através da produção agrícola.