A Espanha garantiu sua vaga nas semifinais da Eurocopa ao vencer a Alemanha por 2 a 1 nesta sexta-feira (5), na Arena Stuttgart. A seleção espanhola marcou nos minutos finais da prorrogação com Mikel Merino, após uma partida disputada e polêmica. No tempo normal, o placar foi 1 a 1. Dani Olmo abriu o marcador para a Fúria, enquanto Florian Wirtz empatou para a seleção anfitriã nos instantes finais do segundo tempo. A prorrogação viu Merino marcar o gol decisivo que selou a classificação espanhola. O jogo também marcou a despedida do volante alemão Toni Kroos, de 34 anos, que se aposentou do futebol. A partida foi marcada por um jogo físico intenso, com um total de 37 faltas, 15 cartões amarelos e um vermelho. Logo aos 7 minutos de jogo, Pedri, da Espanha, teve que ser substituído após uma entrada dura de Kroos, sofrendo uma entorse no joelho esquerdo.

A Espanha criou as melhores oportunidades durante o jogo, especialmente com os jovens talentos Lamine Yamal e Nico Williams. A Alemanha, embora tivesse maior posse de bola em alguns momentos, encontrou dificuldades para furar a defesa espanhola. Musiala e Havertz foram os destaques alemães, mas suas tentativas não resultaram em gol. No segundo tempo, a seleção espanhola abriu o placar com Dani Olmo aos 6 minutos, após receber um passe de Yamal e finalizar no canto direito de Neuer. A Alemanha pressionou e conseguiu o empate com Wirtz, que marcou no final do tempo regulamentar.

Siga o canal da Jovem Pan Esportes e receba as principais notícias no seu WhatsApp! WhatsApp

Durante a prorrogação, ambas as equipes mostraram cautela. A Alemanha reclamou de um possível pênalti após a bola tocar na mão de Cucurella, mas o árbitro manteve a decisão de não marcar a infração. Nos minutos finais, Olmo cruzou para Merino, que marcou de cabeça, garantindo a vitória espanhola. Nas sêmis, a Fúria enfrentará o vencedor do duelo entre Portugal e França, que se enfrentariam às 16h (de Brasília).

*Com informações do Estadão Conteúdo

Publicada por Felipe Cerqueira