O Centro de Educação Tecnológica do Amazonas (Cetam) publicou nesta terça-feira (16/07) o edital da segunda oferta de cursos de Qualificação Profissional para a capital. São 7.707 vagas divididas em 110 cursos. As inscrições acontecem nos dias 22 e 23 de julho.

O edital traz duas novidades: a inclusão de nove cursos novos e a exigência da confirmação de matrícula presencial.

O candidato fará a inscrição on-line, receberá o e-mail de confirmação de inscrição e a convocação para confirmar presencialmente a matrícula.

De acordo com o Cetam, dessa forma espera-se reduzir o número de desistências das inscrições, pois muitos candidatos se inscrevem e não comparecem às aulas, o que atrapalha o andamento dos cursos.

A série de cursos novos foi projetada para atender às demandas do mercado de trabalho local e oferecer aos alunos oportunidades valiosas de desenvolvimento de habilidades.

O Cetam orienta os interessados a acessar o edital no endereço cetam.am.gov.br/tudo-sobre-inscricoes e ler o documento atentamente para saber os cursos ofertados, os locais de realização das aulas e pré-requisitos necessários.

Também é importante que os candidatos que não têm cadastro no site do Cetam realizem o processo. Para isso devem ir no mesmo endereço da leitura do edital e acessar o link Portal do Candidato e seguir as orientações.

Com isso, o candidato agiliza o seu processo no dia da inscrição.

Os cursos recém incluídos no edital visam atender a diversas áreas de interesse e necessidade, proporcionando uma formação abrangente e prática.

A lista de novos cursos disponíveis inclui:

Social Media

Capacitação para profissionais que desejam atuar na gestão de redes sociais, elaborando estratégias de marketing digital e conteúdo.

Corte e Costura de Roupas Infanto-Juvenil

Curso voltado para quem deseja se especializar na confecção de roupas para crianças e adolescentes, com foco em técnicas modernas de costura e design.

Pizzaiolo

Formação prática para futuros profissionais da gastronomia, focando na preparação de pizzas artesanais e técnicas culinárias.

Nutrição Esportiva

Curso destinado a quem busca atuar na área de nutrição voltada para atletas e praticantes de atividades físicas, enfatizando a importância da alimentação balanceada para o desempenho esportivo.

Recreador Infantil

Capacitação para aqueles que desejam trabalhar com atividades recreativas para crianças, promovendo o desenvolvimento lúdico e educativo.

Arbitragem de Futebol

Curso para formação de árbitros de futebol, abordando regras do jogo, ética e técnicas de arbitragem.

Instrutor de Jiu-Jitsu

Formação para futuros instrutores de Jiu-Jitsu, com foco em técnicas de ensino e prática do esporte.

Treinador de Vôlei

Curso voltado para a formação de treinadores de voleibol, abrangendo estratégias de treinamento e desenvolvimento de equipes.

Assistente Financeiro

Capacitação para profissionais que atuarão no suporte às atividades financeiras de empresas, com enfoque em controle de fluxo de caixa, contas a pagar e a receber.