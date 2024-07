Os jogadores da Argentina deram o que falar após conquistarem o título da Copa América no último domingo (14). Isso porque o volante Enzo Fernándes iniciou uma live pelo Instagram durante a comemoração da equipe e é possível ouvir o time dentro do ônibus cantando uma música de cunho racista e transfóbica. Apesar de Fernándes ter encerrado, rapidamente, a live, internautas gravaram o momento e compartilharam nas redes sociais. O canto que os jogadores entoaram foi criado na época da Copa do Mundo de 2022, quando Argentina venceu a França no final da competição. A música já é conhecido no país. Outra palavra racista que a música utiliza é a expressão “trava”, palavra espanhola transfóbica para se referir a travestis e transexuais. Este trecho em específico é uma indireta ao francês Kylian Mbappé, que é amigo da modela transexual Inès Rau. Em 2023 tiveram boatos na França que eles teriam um relacionamento, informação nunca confirmada.

