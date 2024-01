A Prefeitura de Manaus, por meio da Secretaria Municipal do Trabalho, Empreendedorismo e Inovação (Semtepi), leva, neste sábado, 27/1, os serviços do Sine nos Bairros a três escolas da cidade: Escola Estadual José Carlos Mestrinho e Escola Maria Lira Pereira, na zona Sul; e Escola Municipal Tereza Cordovil Guimarães, zona Oeste.

O Sine Manaus vai disponibilizar vagas de emprego, cadastro e orientação para CTPS digital nos três pontos da cidade. O propósito da iniciativa itinerante é tornar os serviços municipais mais acessíveis para os moradores das zonas mais distantes do órgão.

"Estamos comprometidos com a missão de proporcionar empregabilidade através do Sine nos Bairros. A iniciativa foi concebida para fortalecer esse elo entre o poder público e a população, para ajudar as pessoas que enfrentam dificuldades para acessar nossos postos de atendimento. Acompanhe nossas redes sociais para ficar atualizado sobre os serviços disponíveis", afirmou o secretário da Semtepi, Radyr Júnior.

O primeiro ponto da ação será, das 8h às 12h, na Escola Estadual José Carlos Mestrinho, localizada na avenida Tobias Barbosa, bairro Crespo, zona Sul. Na sequência, a Escola Maria Lira Pereira, das 10h às 13h, na rua Amizade, nº 13, bairro Petrópolis, ambas na zona Sul. Por último na Escola Municipal Tereza Cordovil Guimarães, também das 10h às 13h, situada na rua Rio Xingu, n° 237, bairro Tarumã Açu, zona Oeste.

Os candidatos devem comparecer aos locais mencionados com comprovante de vacinação (Covid-19), currículo e documentos pessoais (RG, CPF, PIS, CTPS, comprovante de escolaridade e residência). Não é necessário apresentar cópias, somente os documentos originais.