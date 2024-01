Até às 12h desta quarta-feira (10/1), primeiro dia do processo de transferência e de matrícula de novos alunos com deficiência da rede pública de ensino, foram registradas 1.866 reservas de vagas, sendo que 75,89% das solicitações foram feitas pela internet, via site www.matriculas.am.gov.br. O processo para este público-alvo segue até esta quinta-feira (11). Os dados são da empresa de Processamento de Dados do Amazonas S/A (Prodam).

De acordo com o gerente de Desenvolvimento da Prodam, Abel Neto, os painéis de monitoramento da empresa mostram que do total de reservas realizadas, 1.160 foram para escolas municipais de Manaus, 689 para escolas estaduais e 17 para escolas do município de Iranduba.

Ainda segundo o gerente da Prodam, do total de reservas realizadas, 32 foram de crianças estrangeiras e 3 de brasileiros nascidos no exterior. “Isso reforça a importância do trabalho realizado pela Prodam de internacionalizar o site e o sistema de matrículas para garantir o acesso irrestrito de todos os cidadãos”, disse Neto.

A gerente de Matrículas da Secretaria de Estado de Educação e Desporto Escolar, Irlanda Araújo, destacou que o processo de reserva de vaga de novos alunos com deficiência acontece nesta quarta-feira e quinta-feira (10 e 11/01) e reforçou a importância da entrega de documentos na unidade de ensino escolhida para concluir o processo de matrícula.

“É importante ressaltar que, após a conclusão do processo de reserva, o responsável pelo aluno tem até três dias úteis para comparecer à escola e confirmar a matrícula mediante a apresentação de toda a documentação do mesmo. Caso não haja a entrega de documentos, o candidato perde a vaga e a mesma volta para o sistema”, pontuou a gerente.

Documentos

Os documentos (originais e cópias) necessários para a matrícula de novos alunos são: documento de identificação com foto (RG, CNH, Carteira de trabalho ou Passaporte), CPF, Certidão de Nascimento, Certidão de Casamento – caso o aluno tenha mudado de novo por este motivo, Histórico Escolar, Comprovante de Endereço e Comprovante de conclusão de escolaridade anterior a etapa pretendida.

Para mais informações, a Secretaria de Educação disponibiliza os seguintes canais de comunicação: Telefone: 0800 092 5050; WhatsApp: 800 092 5050 e o e-mail: seduc.atende@seduc.net.

Cronograma

A programação do Calendário de Matrículas de 2024 pode ser acompanhada pelo site matriculas.am.gov.br.

Até esta quinta-feira (11/01), serão realizados os atendimentos para alunos com deficiência (de todos os ensinos), tanto em caso de transferências, quanto de novos estudantes PCDs. De 12 a 16 de janeiro, será o período de transferência entre os demais alunos da rede.



O processo de matrícula para novos alunos acontece de 17 a 19 de janeiro.

